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10:19 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске из-за проведения работ на ул. Рафиева 8—9 апреля изменяется работа пассажирского транспорта

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с производством дорожно-строительных работ и закрытием движения всех видов транспорта по ул. Рафиева от ул. Алибегова до ДС «Юго-Запад» 8 и 9 апреля вносятся изменения в работу пассажирского транспорта. Об этом сообщили БЕЛТА в ГП «Минсктранс».

Так, движение троллейбусов маршрута № 39 на участке от ул. Я. Брыля до ДС «Юго-Запад» организуется по просп. Газеты «Звязда», ул. Голубева в обоих направлениях.

Троллейбусы маршрута № 52 со стороны ул. Горецкого будут курсировать по ул. Алибегова, просп. Дзержинского, ул. Голубева, просп. Газеты «Звязда», Любимова, ул. Рафиева, Есенина в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрута № 23 на участке от ул. Я. Брыля до ул. Рафиева организуется по просп. Газеты «Звязда», ул. Голубева с выполнением всех промежуточных ОП на изменяемом участке в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрутов № 83Э от ул. Горецкого до ул. Рафиева организуется по ул. Алибегова, просп. Газеты «Звязда», ул. Голубева в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке ОП «Рафиева» и «ДС Юго-Запад».

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