Главным диктатором «Тотального диктанта» в Омске станет Компанейщиков
Акция пройдёт 8 апреля по всей России.
Акция пройдёт 8 апреля по всей России.
Главным диктатором «Тотального диктанта» в Омской области станет Владимир Компанейщиков, заместитель председателя правительства региона.
Об этом сообщили сегодня, 4 апреля, в ходе
«Тотальный диктант» пройдёт в Омской области 8 апреля в 14.00 сразу на нескольких площадках. Диктаторами (так участники акции называют дикторов, читающих диктант) на них будут известные омичи, в том числе журналисты, артисты и политики. Диктатором на главной городской площадке станет Владимир Компанейщиков.
«Название “диктатор” является сугубо неофициальным, можно говорить “диктор” по нормам русского языка. Сначала термин “диктатор” в этом значении использовался только в среде организаторов акции, а затем перешёл за эти пределы. Думались и пробовались разные варианты на роль главного диктора, и мы давно сотрудничаем с муниципальной и региональной властью в деле проведения “Тотального диктанта”. Мы всегда стараемся приглашать представителей власти писать и диктовать тексты. Мы рады сообщить, что вот уже второй год подряд выпускник физического факультета ОмГУ Владимир Компанейщиков в
Напомним, что первый раз «Тотальный диктант» прошёл в 2004 году в Новосибирске. Теперь акция проходит по всему миру более чем в 800 городах.