Главным диктатором «Тотального диктанта» в Омске станет Компанейщиков

Главным диктатором «Тотального диктанта» в Омской области станет Владимир Компанейщиков, заместитель председателя правительства региона.

Об этом сообщили сегодня, 4 апреля, в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящей лингвистической акции.

«Тотальный диктант» пройдёт в Омской области 8 апреля в 14.00 сразу на нескольких площадках. Диктаторами (так участники акции называют дикторов, читающих диктант) на них будут известные омичи, в том числе журналисты, артисты и политики. Диктатором на главной городской площадке станет Владимир Компанейщиков.

«Название “диктатор” является сугубо неофициальным, можно говорить “диктор” по нормам русского языка. Сначала термин “диктатор” в этом значении использовался только в среде организаторов акции, а затем перешёл за эти пределы. Думались и пробовались разные варианты на роль главного диктора, и мы давно сотрудничаем с муниципальной и региональной властью в деле проведения “Тотального диктанта”. Мы всегда стараемся приглашать представителей власти писать и диктовать тексты. Мы рады сообщить, что вот уже второй год подряд выпускник физического факультета ОмГУ Владимир Компанейщиков в альма-матер, в своём родном корпусе, проведёт тотальный диктант на главной площадке города. Я рад, что власть приходит к русскому языку и в родной университет», — сообщил Сергей Демченков, региональный координатор проекта, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Напомним, что первый раз «Тотальный диктант» прошёл в 2004 году в Новосибирске. Теперь акция проходит по всему миру более чем в 800 городах.