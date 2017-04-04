В Уфе с 1 апреля питание в детских садах оплачивается по-новому

Теперь родители должны вносить деньги не на реквизиты Центральной бухгалтерии, как было ранее, а напрямую в комбинат питания. Оплату можно произвести онлайн в Сбербанке, Уралсибе и в НКО «Монета.ру» с использованием номера лицевого счета, его необходимо получить в детском саду. За актуальным балансом счета можно следить в личном кабинете своего ребенка на сайте или в мобильном приложении «Процессингового центра» «Аксиома» — их можно скачать на сайте. Здесь же в разделе «Управление питанием» можно снимать дни, когда ребенок не идет в детский сад из-за болезни или отпуска родителей.

«Оплату за питание можно производить на разную сумму, списание происходит раз в день. На счету обязательно должны присутствовать средства, — сообщили в процессинговом центре. — Предупредить, что ребенок не придет в детский сад, через мобильное приложение необходимо до 11.30 предшествующего дня. В противном случае деньги с лицевого счета будут сняты. Если же ребенок заболел в этот день, сообщить, что его не будет, как и прежде, можно через воспитателя детского сада. Тогда деньги не спишутся».

В течение апреля дошкольные учреждения Уфы будут изучать новую систему и адаптироваться к ней. Пока она используется в тестовом режиме, всем лицевым счетам разрешен уход в минус на любую сумму. Как только учреждения станут готовы войти в полный режим работы, правила необходимо будет строго соблюдать.

Часть родителей считают нововведения удобными в использовании, другие требуют разъяснений. В личном кабинете и мобильном приложении есть функция «Поддержка» в виде чата, также для получения информации можно звонить по номеру 8−800−555−21−29.

В настоящее время в Уфе плата за детский сад составляет 126 рублей в день. Кроме того, с 1 марта пересмотрены условия получения компенсации за детский сад. На компенсации в 20, 50 и 70 процентов могут претендовать семьи, где доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума на каждого. Также с 1 апреля непрофильный персонал детских садов переходит на работу в сторонние организации, детские сады будут обслуживаться по принципу аутсорсинга. По новой системе уже работают школы Уфы и других городов республики. Дошкольными учреждениями система используется пока только в городе Октябрьском.