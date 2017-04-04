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10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Должникам из Башкирии будет звонить робот с голосом Левитана

Судебные приставы испытывают новые методы работы.

Служба судебных приставов Башкирии будет обзванивать должников с помощью автоматической системы.

Судебные приставы Башкирии испытывают новые методы работы с должниками. Так, структура перешла на систему автоматического информирования своих клиентов в Нефтекамске. Теперь о долгах местным жителям будет напоминать автоматический мужской голос, очень похожий на тембр знаменитого Левитана.

— Испытания новой системы мы хотели начать еще первого апреля. Но потом передумали, мало ли что народ подумает. Сперва попробовали записать женский голос, но получилось не очень убедительно. После поменяли его на мужской — вышло очень серьезно, — прокомментировал необычный сервис руководитель службы судебных приставов Башкирии Ильнур Махмутов.

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