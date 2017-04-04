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10:36 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Вишняковский сквер планируют благоустроить власти Краснодара на федеральные деньги

Власти города планируют включить сквер и ряд других объектов в федеральную программу и получить на их реконструкцию порядка 800 млн рублей.

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, 4 апреля, KrasnodarMedia.

Власти Краснодара планируют реконструировать Вишняковский сквер и ряд других городских объектов. Чиновники готовят предложения по их включению в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», по которой городу планируется выделить в этом году около 800 миллионов рублей. Предполагается благоустроить и озеленить территорию сквера, построить сети наружного освещения, смонтировать автоматическую систему полива, построить две детские игровые площадки, отреставрировать памятник В. И. Ленину. Вопросы благоустройства зеленых зон Краснодара власти обсуждали на аппаратном совещании в администрации краевого центра, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города Краснодара.

«В администрации Краснодара обсудили вопросы благоустройства зеленых зон, в том числе сквера «Вишняковский», а также работу по включению в муниципальный реестр мемориальных объектов на территории города.

— В настоящее время мы готовим предложения по включению объектов Краснодара в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», по которой городу планируется выделить в этом году около 800 миллионов рублей. Рассчитываем, что в перечень объектов войдет и Вишняковский сквер, который нуждается в реконструкции, — сказал заместитель главы Краснодара Евгений Зименко.

На средства программы предполагается благоустроить и озеленить территорию сквера, построить сети наружного освещения, смонтировать автоматическую систему полива, построить две детские игровые площадки, отреставрировать памятник В. И. Ленину. Готовятся и другие проекты комплексного благоустройства, в том числе внутридворовых территорий, для включения в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

Итоги конкурса будут подведены в конце апреля. Лучшие проекты рекомендуют для дальнейшего воплощения при реконструкции зеленых зон Краснодара.

Еще одной темой планерки стала инвентаризация мемориальных досок, памятников, стел на территории города. Департамент городского хозяйства и ТЭК совместно с внутригородскими округами выявили 137 бесхозных объектов, все они будут приняты в муниципальную собственность, чтобы город мог проводить работы по их содержанию, — сообщает пресс-служба администрации города Краснодара.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, глава администрации Краснодара Евгений Первышов пообещал, что благоустройство зеленых зон кубанской столицы будет проводиться только с одобрения жителей. В качестве пробы городские власти провели конкурс на лучший эскизный проект реконструкции сквера в поселке Лазурный. На конкурс представили свои разработки 15 авторских коллективов.

Также новую концепцию развития территории по ул. им. Герцена, 265/2, граничащей с Краснодарской бальнеолечебницей, глава Краснодара Евгений Первышов обсудил на встрече с собственником земельного участка — Ангелиной Емцевой. Ангелина Емцева показала главе города новый проект освоения земельного участка. Здесь планируется создать гостиничный комплекс с зеленой зоной. По словам собственника, предстоит полная реконструкция существующего корпуса, при этом этажность здания увеличиваться не будет, а на остальной части участка будет «разбита» зеленая зона и выполнено комплексное благоустройство. Таким образом, большую часть участка займут зеленые насаждения с пешеходными дорожками и элементами ландшафтного дизайна.

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