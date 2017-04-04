В Волгограде дачные автобусы выйдут на линии на неделю раньше
Общественный транспорт начнет работу до начала дачного сезона по просьбе местных жителей.
Общественный транспорт начнет работу до начала дачного сезона по просьбе местных жителей.
12 дополнительных дачных маршрутов МУП «ВПАТП № 7» выйдут на линии в Волгограде на неделю раньше — 8 и 9 апреля.
«Традиционно дачные маршруты начинают действовать в Волгограде в середине апреля. Однако в этом году автобусы выпустят линии до начала дачного сезона по просьбе местных жителей в связи с ранним потеплением», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Так, 8 и 9 апреля на линии выйдут автобусы:
№ 48 «ВГТЗ — Дачи;№ 45 «Руднева — Дачи;№ 7 «39-я Гвардейская — Дачи»;№ 32 «Юбилейный» — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка»;№ 53 «Автовокзал — Орошенец»;№ 54 «Ж/д вокзал — с/о Слава»;№ 50 «Обувная фабрика — с/о Автотранспортник»;№ 56 «Ермана — 107-я школа — Лесник»;№ 57 «33-я школа — Дачи Шельф»;№ 58 «Завод Петрова — с/о «Здоровье»;№ 60 «Тулака — с/о Спутник;№ 99 «ВГТЗ — Дамба».
Напомним, что ранее областная администрация сообщала о том, что с 1 апреля в Волгограде на линии вышли дачные автобусы № 103, 106, 107, 107э, 109э, 122а, 122э, 129, 131э, 132, 104д, 116д, 125, 125д, 127, 139э.