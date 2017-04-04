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10:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде дачные автобусы выйдут на линии на неделю раньше

Общественный транспорт начнет работу до начала дачного сезона по просьбе местных жителей.

12 дополнительных дачных маршрутов МУП «ВПАТП № 7» выйдут на линии в Волгограде на неделю раньше — 8 и 9 апреля.

«Традиционно дачные маршруты начинают действовать в Волгограде в середине апреля. Однако в этом году автобусы выпустят линии до начала дачного сезона по просьбе местных жителей в связи с ранним потеплением», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации. Обычный режим работы сезонных маршрутов по традиции начнется с 15 апреля. В мэрии также отмечают, что у всех автобусов сохранятся прежние расписание и интервал движения.

Так, 8 и 9 апреля на линии выйдут автобусы:

№ 48 «ВГТЗ — Дачи;№ 45 «Руднева — Дачи;№ 7 «39-я Гвардейская — Дачи»;№ 32 «Юбилейный» — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка»;№ 53 «Автовокзал — Орошенец»;№ 54 «Ж/д вокзал — с/о Слава»;№ 50 «Обувная фабрика — с/о Автотранспортник»;№ 56 «Ермана — 107-я школа — Лесник»;№ 57 «33-я школа — Дачи Шельф»;№ 58 «Завод Петрова — с/о «Здоровье»;№ 60 «Тулака — с/о Спутник;№ 99 «ВГТЗ — Дамба».

Напомним, что ранее областная администрация сообщала о том, что с 1 апреля в Волгограде на линии вышли дачные автобусы № 103, 106, 107, 107э, 109э, 122а, 122э, 129, 131э, 132, 104д, 116д, 125, 125д, 127, 139э.

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