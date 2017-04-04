ТЦ «Галерея Чижова» возобновляет работу после ЧП с эвакуацией

Напомним, вечером 2 апреля в кабельной шахте здания произошло возгорание. По предварительной версии — случилось короткое замыкание. Из-за этого с первый по шестой этаж там начали гореть провода, на верхних уровнях комплекса образовалось много дыма. Из ТЦ пришлось эвакуировать около пяти с половиной тысяч человек. Среди них только двое получили отравление продуктами горения.

На ликвидацию ЧП у спасателей ушло чуть более часа. Вчера, 3 апреля, ТЦ «Галереи Чижова» был закрыт из-за проверок экспертов.

Не все магазины заработают, поскольку в некоторых ещё продолжается проверка.