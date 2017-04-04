ТЦ «Галерея Чижова» возобновляет работу после ЧП с эвакуацией
Сегодня, 4 апреля, ТЦ «Галереи Чижова» возобновляет работу после временного перерыва
Сегодня, 4 апреля, ТЦ «Галереи Чижова» возобновляет работу после временного перерыва
Напомним, вечером 2 апреля в кабельной шахте здания произошло возгорание. По предварительной версии — случилось короткое замыкание.
На ликвидацию ЧП у спасателей ушло чуть более часа. Вчера, 3 апреля, ТЦ «Галереи Чижова» был закрыт
Не все магазины заработают, поскольку в некоторых ещё продолжается проверка.