Музыкант Эдвин Мартон сыграет в Самаре на скрипке, на которой играл Паганини
В Самарском окружном доме офицеров 6 апреля в 19.00 пройдет концерт всемирно известного
В Самарском окружном доме офицеров 6 апреля в 19.00 пройдет концерт всемирно известного
В программе прозвучат произведения Вивальди, Баха, Паганини, Брамса, Штрауса, а также популярные композиции Эдвина Мартона.
В руках маэстро будет легендарная скрипка Страдивари 1699 г., на которой играл сам Паганини. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра.