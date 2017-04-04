Музыкант Эдвин Мартон сыграет в Самаре на скрипке, на которой играл Паганини

В программе прозвучат произведения Вивальди, Баха, Паганини, Брамса, Штрауса, а также популярные композиции Эдвина Мартона.

В руках маэстро будет легендарная скрипка Страдивари 1699 г., на которой играл сам Паганини. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра.