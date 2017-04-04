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10:27 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре пройдет Спартакиада инвалидов

5 апреля 2017 года в 15.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Самарский» (ул. 9-я просека, линия 5, дом 4) и 6 апреля 2017 года во Дворце спорта легкой атлетики (ул. Физкультурная, 101) состоится городская Спартакиада инвалидов.

Организатором мероприятия выступает Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара.

В соревнованиях примут участие команды спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и нарушением зрения в возрастной категории от 18 до 60 лет.

В Программе Спартакиады следующие виды спорта:

спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

армрестлинг;.

легкая атлетика;.

троеборье колясочников;.

плавание;.

настольный теннис.

спортсмены с нарушением зрения.

армрестлинг;.

плавание;.

легкая атлетика;.

шашки.

спортсмены с нарушением слуха.

армрестлинг;.

легкая атлетика;.

настольный теннис;.

плавание;.

стрельба.

Торжественное открытие Спартакиады состоится 5 апреля 2017 года.

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