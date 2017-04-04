В Самаре пройдет Спартакиада инвалидов
5 апреля 2017 года в 15.00 в
5 апреля 2017 года в 15.00 в
Организатором мероприятия выступает Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара.
В соревнованиях примут участие команды спортсменов с поражением
В Программе Спартакиады следующие виды спорта:
спортсмены с поражением
армрестлинг;.
легкая атлетика;.
троеборье колясочников;.
плавание;.
настольный теннис.
спортсмены с нарушением зрения.
армрестлинг;.
плавание;.
легкая атлетика;.
шашки.
спортсмены с нарушением слуха.
армрестлинг;.
легкая атлетика;.
настольный теннис;.
плавание;.
стрельба.
Торжественное открытие Спартакиады состоится 5 апреля 2017 года.