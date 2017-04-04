Около 80 несанкционированных свалок ликвидируют этой весной в Хабаровске

Масштабную уборку улиц и дорог проводят хабаровские коммунальщики. В этом и следующем месяце планируется навести порядок в подвалах и на автотрассах, а также ликвидировать свалки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

«Сейчас в Хабаровске насчитывается более 80 несанкционированных свалок. На выполнение работ по их ликвидации из городской казны выделено 6 млн рублей», — рассказала заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Марина Марченко.

Отдельное внимание коммунальщики уделят очистке подвалов жилых домов от хлама и строительного мусора, а также вывозу песка с дорог.