Около 80 несанкционированных свалок ликвидируют этой весной в Хабаровске
Коммунальщики также планируют избавить городские подвалы от хлама и вымести песок с магистралей.
Коммунальщики также планируют избавить городские подвалы от хлама и вымести песок с магистралей.
Масштабную уборку улиц и дорог проводят хабаровские коммунальщики. В этом и следующем месяце планируется навести порядок в подвалах и на автотрассах, а также ликвидировать свалки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Сейчас в Хабаровске насчитывается более 80 несанкционированных свалок. На выполнение работ по их ликвидации из городской казны выделено 6 млн рублей», — рассказала заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Марина Марченко.
Отдельное внимание коммунальщики уделят очистке подвалов жилых домов от хлама и строительного мусора, а также вывозу песка с дорог.
«Наша основная задача — убрать 10 тысяч кубометров песка, которые за зиму высыпали на хабаровские дороги, и обеспечить максимальную чистоту улиц для проведения на них ямочного ремонта. Для этого у нас созданы четыре комплексных механизированных звена, в которые вошли погрузчики,