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10:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Около 80 несанкционированных свалок ликвидируют этой весной в Хабаровске

Коммунальщики также планируют избавить городские подвалы от хлама и вымести песок с магистралей.

Масштабную уборку улиц и дорог проводят хабаровские коммунальщики. В этом и следующем месяце планируется навести порядок в подвалах и на автотрассах, а также ликвидировать свалки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

«Сейчас в Хабаровске насчитывается более 80 несанкционированных свалок. На выполнение работ по их ликвидации из городской казны выделено 6 млн рублей», — рассказала заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Марина Марченко.

Отдельное внимание коммунальщики уделят очистке подвалов жилых домов от хлама и строительного мусора, а также вывозу песка с дорог.

«Наша основная задача — убрать 10 тысяч кубометров песка, которые за зиму высыпали на хабаровские дороги, и обеспечить максимальную чистоту улиц для проведения на них ямочного ремонта. Для этого у нас созданы четыре комплексных механизированных звена, в которые вошли погрузчики, подметально-уборочная техника и около 40 человек, которые будут вести уборку вручную. В среднем за одну ночь мы успеваем смести с проезжей части и вывезти 10 кубометров песка», — сообщил директор МУП «Южное» Александр Жадик.

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