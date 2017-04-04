Во Владивостоке стартовал месячник по неформальной занятости
Открыты телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» зарплаты и зарплаты ниже установленного размера.
Открыты телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» зарплаты и зарплаты ниже установленного размера.
Во Владивостоке 3 апреля стартовал месячник «Неформальная занятость», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Сделать это можно в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города по адресу:
Открыты телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» зарплаты и зарплаты ниже установленного размера:
— в Государственной инспекции труда в Приморском крае, тел. 226−96−63, 226−89−38;.
— в администрации города Владивостока, тел. 2614−444, 2614−485;.
— в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока», тел. 226−74−82.
Выразить свое отношение к неформальной занятости также можно, заполнив анонимную анкету:
— в МКУ «Центр развития предпринимательства»;.
— на сайт КГБУ «Приморский центр занятости населения»;.
— в холле КГБУ «Приморский центр занятости населения»;.
— на официальном сайте администрации города Владивостока в разделе «Неформальная занятость»;.
— в отделениях МКУ «Многофункциональный центр Владивостокского городского округа», расположенных по адресам:
— ул. Давыдова, 9;.
— ул. Верхнепортовая, 76а;.
— пр. 100-летия Владивостока, 44;.
— Партизанский пр., 28а;.
— ул. Адмирала Невельского, 13;.
— ул. Лермонтова, 36, 2 этаж, каб. 13.
Анкету также можно направить в электронном виде в МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу электронной почты crp_vl@list.ru (анкета прилагается).
Все желающие могут ознакомиться с памяткой работодателю «О мерах административной ответственности работодателей за нарушение норм трудового законодательства, в том числе в части неоформления (либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником» и памяткой работнику «По вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы» (прилагаются).