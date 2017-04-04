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10:49 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке стартовал месячник по неформальной занятости

Открыты телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» зарплаты и зарплаты ниже установленного размера.

Во Владивостоке 3 апреля стартовал месячник «Неформальная занятость», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На протяжении всего апреля работники и работодатели смогут получить бесплатные консультации по порядку оформления трудовых отношений.

Сделать это можно в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города по адресу: пр-т 100-летия Владивостока, 94 (e-mail: vladtrud@vlc.ru), а также в КГБУ «Приморский центр занятости населения» по адресу: ул. Пушкинская, 13а, ежедневно кроме субботы и воскресенья.

Открыты телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, «серой» зарплаты и зарплаты ниже установленного размера:

— в Государственной инспекции труда в Приморском крае, тел. 226−96−63, 226−89−38;.

— в администрации города Владивостока, тел. 2614−444, 2614−485;.

— в КГБУ «Центр занятости населения города Владивостока», тел. 226−74−82.

Выразить свое отношение к неформальной занятости также можно, заполнив анонимную анкету:

— в МКУ «Центр развития предпринимательства»;.

— на сайт КГБУ «Приморский центр занятости населения»;.

— в холле КГБУ «Приморский центр занятости населения»;.

— на официальном сайте администрации города Владивостока в разделе «Неформальная занятость»;.

— в отделениях МКУ «Многофункциональный центр Владивостокского городского округа», расположенных по адресам:

— ул. Давыдова, 9;.

— ул. Верхнепортовая, 76а;.

— пр. 100-летия Владивостока, 44;.

— Партизанский пр., 28а;.

— ул. Адмирала Невельского, 13;.

— ул. Лермонтова, 36, 2 этаж, каб. 13.

Анкету также можно направить в электронном виде в МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу электронной почты crp_vl@list.ru (анкета прилагается).

Все желающие могут ознакомиться с памяткой работодателю «О мерах административной ответственности работодателей за нарушение норм трудового законодательства, в том числе в части неоформления (либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником» и памяткой работнику «По вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы» (прилагаются).

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