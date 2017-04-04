Кузбассовец получил ножевое ранение из-за признания в любви
Его избранница уже была ранее судима за убийство.
Его избранница уже была ранее судима за убийство.
Житель Мариинска хотел признаться своей избраннице в любви, но вместо этого получил удар ножом.
Информация о ножевом ранении поступила в полицию из городской больницы, сообщает
В отношении ранее судимой за убийство женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.