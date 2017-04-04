Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Две трети случаев рака объяснили невезением
МИД Украины отреагировал на взрыв в метро Петербурга
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Три заблуждения о яйцах в детском меню
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец получил ножевое ранение из-за признания в любви

Его избранница уже была ранее судима за убийство.

Житель Мариинска хотел признаться своей избраннице в любви, но вместо этого получил удар ножом.

Информация о ножевом ранении поступила в полицию из городской больницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, пострадал 31-летний мужчина. Ранение ему нанесла его возлюбленная, к которой он пришел в гости. Мужчина собирался признаться женщине в любви в то время, когда она готовила ужин. «Дама сердца» отвергла ухаживания кавалера, между ними возник конфликт, и женщина ударила пострадавшего ножом в плечо. В тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении ранее судимой за убийство женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Алтае появилась гора Газпром
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь