Кузбассовец получил ножевое ранение из-за признания в любви

Житель Мариинска хотел признаться своей избраннице в любви, но вместо этого получил удар ножом.

Информация о ножевом ранении поступила в полицию из городской больницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, пострадал 31-летний мужчина. Ранение ему нанесла его возлюбленная, к которой он пришел в гости. Мужчина собирался признаться женщине в любви в то время, когда она готовила ужин. «Дама сердца» отвергла ухаживания кавалера, между ними возник конфликт, и женщина ударила пострадавшего ножом в плечо. В тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении ранее судимой за убийство женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.