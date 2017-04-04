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10:50 (мск), источник: ТАСС

Круизное сообщение между Сочи и Крымом открывается 6 мая

Линия будет работать ориентировочно до октября.

КРАСНОДАР, 4 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет курсировать по маршруту Сочи — Крым с 6 мая, сообщил во вторник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Уже с шестого мая круизный лайнер “Князь Владимир” начнет курсировать из Сочи в Крым. Это поручение президента, над выполнением которого край работал вместе с Крымом. Круиз будет длиться неделю, за это время туристы смогут увидеть Сочи, Новороссийск, Севастополь и Ялту», — уточнил Кондратьев.

По его словам, загрузка лайнера составит 500−600 человек, линия будет работать ориентировочно до октября.

Ранее «Росморпорт», занимающийся организацией круизного сообщения, приобрел круизное судно Roy Star для перевозки туристов по маршруту Сочи — Крым — Стамбул. Оно рассчитано на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 360 каютах.

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