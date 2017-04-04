Мэр Ройзман пообещал взять на поруки ловца покемонов Соколовского

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил в качестве свидетеля на процессе блогера Соколовского, который более известен, как ловец покемонов, и в данный момент обвиняется по трем уголовным статьям, сообщает 4 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

По словам градоначальника, Соколовский заслуживает общественного порицания, прохождения курса человеческой этики, но никак не уголовной ответственности.

«Соколовский — человек недоучившийся, — сказал Ройзман. — Ему нужно высшее образование получить. Бог поругаем не бывает, хочу напомнить. Соколовский написал это не на заборе — можно просто нажать кнопку и все отключить. Для меня действия Соколовского — простое человеческое невежество. Ему всего 23 года и он имеет шанс еще все исправить».

Мэр также добавил, что если все закончится благополучно, то он поучаствует в судьбе молодого человека — возьмет его на поруки.

«Меня его лексика не устраивает, но если бы Соколовский разговаривал лучше, то набрал в сто раз больше просмотров», — сказал Ройзман. — А вообще интернет территория свободы, где все могут смотреть все, что захотят.

Также Ройзман добавил, что на Среднем Урале церковь устраивала гонения на старообрядцев, но руководителям города хватало ума сглаживать конфликты, потому что старообрядцы поднимали заводы на Урале и их помощь была необходима.

Уральского блогера Руслана Соколовского обвиняют по трем уголовным статьям: ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).