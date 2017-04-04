Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Ответ Пескова на сообщение о запрете Путину посетить место взрыва
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить угрозу взрывов в СПб
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
11:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэр Ройзман пообещал взять на поруки ловца покемонов Соколовского

Градоначальник считает, что для Соколовского хватит общественного порицания, но никак не заключения.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил в качестве свидетеля на процессе блогера Соколовского, который более известен, как ловец покемонов, и в данный момент обвиняется по трем уголовным статьям, сообщает 4 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

По словам градоначальника, Соколовский заслуживает общественного порицания, прохождения курса человеческой этики, но никак не уголовной ответственности.

«Соколовский — человек недоучившийся, — сказал Ройзман. — Ему нужно высшее образование получить. Бог поругаем не бывает, хочу напомнить. Соколовский написал это не на заборе — можно просто нажать кнопку и все отключить. Для меня действия Соколовского — простое человеческое невежество. Ему всего 23 года и он имеет шанс еще все исправить».

Мэр также добавил, что если все закончится благополучно, то он поучаствует в судьбе молодого человека — возьмет его на поруки.

«Меня его лексика не устраивает, но если бы Соколовский разговаривал лучше, то набрал в сто раз больше просмотров», — сказал Ройзман. — А вообще интернет территория свободы, где все могут смотреть все, что захотят.

Также Ройзман добавил, что на Среднем Урале церковь устраивала гонения на старообрядцев, но руководителям города хватало ума сглаживать конфликты, потому что старообрядцы поднимали заводы на Урале и их помощь была необходима.

Уральского блогера Руслана Соколовского обвиняют по трем уголовным статьям: ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Югра может стать «кузницей» кадров для освоения Арктики
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь