Омскую область за месяц покинули 2300 жителей
Статистики опубликовали данные о миграционных процессах в феврале.
Статистики опубликовали данные о миграционных процессах в феврале.
Омскстат подвёл итоги миграции в феврале 2017 года (информация за март ещё не обработана). В регионе вновь зафиксирована миграционная убыль населения — 654 человека.
В последнем зимнем месяце Омскую область покинули 2,3 тысячи жителей. В нашем регионе поселились 1,7 тысячи человек.
В другие населённые пункты в пределах Омской области переехали 1,9 тысячи человек.