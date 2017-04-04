Омскую область за месяц покинули 2300 жителей

Омскстат подвёл итоги миграции в феврале 2017 года (информация за март ещё не обработана). В регионе вновь зафиксирована миграционная убыль населения — 654 человека.

В последнем зимнем месяце Омскую область покинули 2,3 тысячи жителей. В нашем регионе поселились 1,7 тысячи человек.

В другие населённые пункты в пределах Омской области переехали 1,9 тысячи человек.