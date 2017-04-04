Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина будет вести приём в Исаклинском районе

5 апреля, в среду, в 11.00 в поликлиническом отделении Исаклинской ЦРБ бригада специалистов Самарской областной клинической больницы им. Середавина проведет прием маленьких пациентов.

Приём детского населения проведут специалисты областной больницы им. Середавина врач-детский хирург В. И. Кислицкий, врач-травматолог- ортопед А. А. Жилин, врач функциональной диагностики, а также медицинская сестра.

Самарская область стала одной из первых, где по региональной программе модернизации здравоохранения заработал модуль «Здоровый ребенок». Лечебно-профилактический комплекс принял первых пациентов в 2012 году. С начала эксплуатации через модуль «Здоровый ребенок» прошло более 20 тысяч маленьких пациентов.

Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием.