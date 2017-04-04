Детский мобильный комплекс больницы им. Середавина будет вести приём в Исаклинском районе
С начала эксплуатации через модуль «Здоровый ребенок» прошло более 20 тысяч маленьких пациентов.
С начала эксплуатации через модуль «Здоровый ребенок» прошло более 20 тысяч маленьких пациентов.
5 апреля, в среду, в 11.00 в поликлиническом отделении Исаклинской ЦРБ бригада специалистов Самарской областной клинической больницы им. Середавина проведет прием маленьких пациентов.
Приём детского населения проведут специалисты областной больницы им. Середавина
Самарская область стала одной из первых, где по региональной программе модернизации здравоохранения заработал модуль «Здоровый ребенок».
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием.