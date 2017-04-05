Санатории, высотки, брутализм: инстаграмы для ценителей советской архитектуры
Четыре
Четыре
Brutgroup — сообщество ценителей архитектуры модернизма и сурового стиля
Если данный инстаграм — собранная со всего мира подборка профессиональных снимков архитектуры брутализма, от панорамы блочных многоэтажек якутского города Мирный до открытых бассейнов в пустыне Марокко, то в продолжающем тематику фейсбуке уже можно найти и поделиться статьями по урбанизму или по конкретным образцам послевоенного модернизма.
MCMXXXV — искусство и культура СССР 1930−1950-х годов
Помимо построек указанного периода здесь также много фрагментов мозаик, скульптурных групп, все высотки с разных ракурсов и обложки советских книг и журналов по градостроительству.
Socialistmodernism — платформа одноименного сайта про архитектурное наследие социалистического модернизма 1955−1991 годов
Проект BACU (Бюро по исследованию искусства и архитектуры) изучает, популяризирует и тем самым защищает от уничтожения памятники архитектуры, воздвигнутые на территории бывшего Восточного блока. У проекта есть амбициозный, но, увы, пустой сайт, где представлена карта Европы с расположением парков и монументов, хотя интереснее следить за инстаграмом, который активно обновляется.
Soviet Sanatoriums — паблик по страницам книги про до сих пор работающие советские здравницы
Инстаграм и одноименная страница в фейсбуке созданы как промо фотоальбома об оставшихся с советских времен, но все еще работающих лечебных санаториях: экстерьеры, интерьеры, лечебные ванны и постояльцы тогда и сейчас.