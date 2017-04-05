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12:43 (мск), источник: Афиша Daily

Санатории, высотки, брутализм: инстаграмы для ценителей советской архитектуры

Четыре инстаграм-паблика, которые будут интересны любителям советской архитектуры: планетарии, дома отдыха, автобусные остановки и суровый стиль спальных районов.

Brutgroup — сообщество ценителей архитектуры модернизма и сурового стиля

Если данный инстаграм — собранная со всего мира подборка профессиональных снимков архитектуры брутализма, от панорамы блочных многоэтажек якутского города Мирный до открытых бассейнов в пустыне Марокко, то в продолжающем тематику фейсбуке уже можно найти и поделиться статьями по урбанизму или по конкретным образцам послевоенного модернизма.

Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР, 1975
Панорама города Мирный и карьер Мир, Якутия
Комплекс «Халудово-палас-отель», Хорватия, 1972
Пансионат «Дружба» в Ялте, 1985
«Круглый дом» на Нежинской улице, Москва, 1972

MCMXXXV — искусство и культура СССР 1930−1950-х годов

Помимо построек указанного периода здесь также много фрагментов мозаик, скульптурных групп, все высотки с разных ракурсов и обложки советских книг и журналов по градостроительству.

Здание Наркомата легкой промышленности СССР на проспекте Академика Сахарова, Москва, 1928−1936
Зеленый театр на ВДНХ, Москва, 1939−1954
Жилой дом на Тверской улице, Москва, 1949
Северный речной вокзал, Москва, 1937

Socialistmodernism — платформа одноименного сайта про архитектурное наследие социалистического модернизма 1955−1991 годов

Проект BACU (Бюро по исследованию искусства и архитектуры) изучает, популяризирует и тем самым защищает от уничтожения памятники архитектуры, воздвигнутые на территории бывшего Восточного блока. У проекта есть амбициозный, но, увы, пустой сайт, где представлена карта Европы с расположением парков и монументов, хотя интереснее следить за инстаграмом, который активно обновляется.

Дом-памятник болгарской социалистической партии, гора Бузлуджа, Болгария, 1981
Дом моды, Минск, Белоруссия, 1960−1970-е
Музей воздухоплавания, Белград, Сербия, 1975−1989
Штадтхалле, Хемниц, Германия, 1969−1974
Башня Генекс, Белград, Сербия, 1977
Алма-атинский Дворец школьников, Алма-Ата, 1983

Soviet Sanatoriums — паблик по страницам книги про до сих пор работающие советские здравницы

Инстаграм и одноименная страница в фейсбуке созданы как промо фотоальбома об оставшихся с советских времен, но все еще работающих лечебных санаториях: экстерьеры, интерьеры, лечебные ванны и постояльцы тогда и сейчас.

Санаторий «Аврора», Киргизия, 1979
Санаторий «Беларусь», Сочи, 1937
Один из санаториев в Цхалтубо, Грузия
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