Из-за сильного ветра в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
Днем 5 апреля с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 21−26 м/с.
Днем 5 апреля с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 21−26 м/с.
В Челябинской области в среду, 5 апреля, прогнозируется шквалистое усиление ветра — в регионе объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«По данным Челябинского ЦГМС, днем 5 апреля с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 21−26 метров в секунду», — сообщили в Главном управлении МЧС.
Спасатели рекомендуют южноуральцам закрыть окна, на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья и линии электропередачи.
В первые апрельские дни прохождение атмосферного фронта стало причиной похолодания на Урале. Относительной холодная погода сохранится в регионе практически всю текущую неделю. Средняя суточная температура ожидается на