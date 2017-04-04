Из-за сильного ветра в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области в среду, 5 апреля, прогнозируется шквалистое усиление ветра — в регионе объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 5 апреля с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 21−26 метров в секунду», — сообщили в Главном управлении МЧС.

Спасатели рекомендуют южноуральцам закрыть окна, на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья и линии электропередачи.