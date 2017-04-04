В микрорайон «Суворовский» в Ростове запустили новый маршрут

Плановое время работы — с 7:00 до 20:00. Схема движения автобуса следующая: Петренко, 18 — улица Вавилова — Таганрогская улица — улица Малиновского — улица 339-й Стрелковой Дивизии — улица Содружества — улица Еременко — улица Мадояна — Рабочая площадь — улица МОПРа — проспект Стачки — Московская улица — Буденновский проспект — Большая Садовая улица — Привокзальная площадь — Темерницкий мост — Шоссейная улица — Левобережная улица — Аксайский мост — Западная улица — СТЦ «Мега». При этом официальная схема маршрута выглядит немного иначе: в Аксае автобус должен начинать движение от остановки «Улица Зеленая». Также предусмотрен заезд в хутор Ленинаван.