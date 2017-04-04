Волгоградцы почтили память погибших при теракте в метро в Санкт-Петербурге

Волгоградцы почтили память погибших при теракте в питерском метро во вторник утром, 4 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», траурный митинг с участием блокадников, представителей молодежных объединений и остальных неравнодушных местных жителей прошел в 09:30 на Мамаевом кургане. Волгоградцы возложили цветы к стеле города-героя Ленинграда и почтили память погибших минутой молчания.