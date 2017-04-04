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11:40 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы почтили память погибших при теракте в метро в Санкт-Петербурге

Местные жители возложили цветы к стеле города-героя Ленинграда на Мамаевом кургане.

Источник: Аргументы и факты

Волгоградцы почтили память погибших при теракте в питерском метро во вторник утром, 4 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», траурный митинг с участием блокадников, представителей молодежных объединений и остальных неравнодушных местных жителей прошел в 09:30 на Мамаевом кургане. Волгоградцы возложили цветы к стеле города-героя Ленинграда и почтили память погибших минутой молчания.

Организаторы митинга отмечают, что о проведении акции в социальных сетях они не писали. Неравнодушные волгоградцы сами друг другу по телефону передавали информацию о мероприятии. Среди них оказались и те, чьи семьи коснулась трагедия. «Моя сестра пострадала в теракте, находится сейчас в больнице. Четверо ее коллег, находившиеся вместе с ней в метро в Санкт-Петербурге, погибли. Я в шоке», — рассказывает одна из участниц митинга.

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