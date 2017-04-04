Волгоградцы почтили память погибших при теракте в метро в Санкт-Петербурге
Местные жители возложили цветы к стеле
Местные жители возложили цветы к стеле
Волгоградцы почтили память погибших при теракте в питерском метро во вторник утром, 4 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», траурный митинг с участием блокадников, представителей молодежных объединений и остальных неравнодушных местных жителей прошел в 09:30 на Мамаевом кургане. Волгоградцы возложили цветы к стеле
Организаторы митинга отмечают, что о проведении акции в социальных сетях они не писали. Неравнодушные волгоградцы сами друг другу по телефону передавали информацию о мероприятии. Среди них оказались и те, чьи семьи коснулась трагедия. «Моя сестра пострадала в теракте, находится сейчас в больнице. Четверо ее коллег, находившиеся вместе с ней в метро в