Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

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«Возможно, что самое странное объяснение этих вспышек — то, что они являются сигналами пришельцев. Понимание того, откуда приходят к нам эти вспышки, является ключом к раскрытию того объекта, который их порождает. Пока только один конкретный всплеск был связан с далекой галактикой. Мы ожидаем, что наш интерферометр Молонгло поможет найти источники и для других вспышек», — рассказывает Маниша Калеб (Manisha Caleb) из Национального университета Австралии в Канберре. Одни ли мы во Вселенной?

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия). В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре. Весной прошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. Как рассказывает Калеб, это открытие не убедило многих ученых в «внеземном» происхождении вспышек, так как только одна из них была локализована с достаточно высокой точностью.

Кроме того, очень похожие на FRB-сигналы, так называемые перитоны, оказались порождены не «инопланетянами» или объектами в космосе, а микроволновками в австралийской обсерватории Паркс, где их обнаружили около десяти лет назад.

Калеб и ее коллеги подтвердили, что FRB-вспышки на самом деле возникают в дальнем космосе, а не на Земле, поймав несколько новых сигналов такого типа и изучив их спектр при помощи радиотелескопа-интерферометра Молонгло на юге Австралии. Интерферометры, как объясняют ученые, представляют собой особые «виртуальные» радиотарелки огромных размеров, которые астрономы «собирают», комбинируя сигнал с нескольких отдельных радиотелескопов в разных точках Земли или даже космоса. Темные радионебеса Используя интерферометр, ученые надеялись не только доказать, что FRB-сигналы не рождаются внутри самих обсерваторий, которые их обнаруживали в прошлом, но и найти его источник, используя гигантскую чувствительность и размеры «виртуальной тарелки» Молонгло. Идея была достаточно простой — если бы FRB-вспышки рождались на Земле, то тогда интерферометр не увидел бы их, так как он может фиксировать радиосигналы, рождающиеся на высоте не менее чем в тысячу километров от поверхности планеты.

В общей сложности Калеб и ее коллегам удалось зафиксировать рождение трех радиовспышек, и достаточно точно измерить их спектр и определить, что все они возникли в космическом пространстве, а не на Земле — в созвездиях Гидры, Киля и Кормы.

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