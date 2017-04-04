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12:31 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Загадочные сверхбыстрые радиовспышки, природа которых остается загадкой для астрономов, возникают за пределами Земли и, вероятно, всей нашей Галактики в целом, говорится в статье, принятой к публикации в журнале MNRAS.

Источник: Reuters

«Возможно, что самое странное объяснение этих вспышек — то, что они являются сигналами пришельцев. Понимание того, откуда приходят к нам эти вспышки, является ключом к раскрытию того объекта, который их порождает. Пока только один конкретный всплеск был связан с далекой галактикой. Мы ожидаем, что наш интерферометр Молонгло поможет найти источники и для других вспышек», — рассказывает Маниша Калеб (Manisha Caleb) из Национального университета Австралии в Канберре.

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Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной прошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.

Как рассказывает Калеб, это открытие не убедило многих ученых в «внеземном» происхождении вспышек, так как только одна из них была локализована с достаточно высокой точностью.

Кроме того, очень похожие на FRB-сигналы, так называемые перитоны, оказались порождены не «инопланетянами» или объектами в космосе, а микроволновками в австралийской обсерватории Паркс, где их обнаружили около десяти лет назад.

Калеб и ее коллеги подтвердили, что FRB-вспышки на самом деле возникают в дальнем космосе, а не на Земле, поймав несколько новых сигналов такого типа и изучив их спектр при помощи радиотелескопа-интерферометра Молонгло на юге Австралии. Интерферометры, как объясняют ученые, представляют собой особые «виртуальные» радиотарелки огромных размеров, которые астрономы «собирают», комбинируя сигнал с нескольких отдельных радиотелескопов в разных точках Земли или даже космоса.

Темные радионебеса

Используя интерферометр, ученые надеялись не только доказать, что FRB-сигналы не рождаются внутри самих обсерваторий, которые их обнаруживали в прошлом, но и найти его источник, используя гигантскую чувствительность и размеры «виртуальной тарелки» Молонгло. Идея была достаточно простой — если бы FRB-вспышки рождались на Земле, то тогда интерферометр не увидел бы их, так как он может фиксировать радиосигналы, рождающиеся на высоте не менее чем в тысячу километров от поверхности планеты.

В общей сложности Калеб и ее коллегам удалось зафиксировать рождение трех радиовспышек, и достаточно точно измерить их спектр и определить, что все они возникли в космическом пространстве, а не на Земле — в созвездиях Гидры, Киля и Кормы.
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Ни одна из этих вспышек не повторилась, что не позволило ученым точно определить, в какой галактике они возникли, но при этом им удалось подсчитать, как много таких «сигналов инопланетян» должно попадать на Землю каждый день — около 78 FRB-всплесков.

Подобное открытие стало большой неожиданностью для астрономов, так как частота подобных вспышек, зафиксированных на телескопе Паркс, была примерно в 100 раз ниже. Почему это так, ученые не знают, но они предполагают, что это связано с крайне далекими источниками для большинства FRB-вспышек, которые телескоп Паркс просто не может видеть из-за более низкой чувствительности.

Что порождает эти загадочные всплески? Ответ на этот вопрос не стал яснее, однако команда Калеб предполагает, что полученные ими данные скорее свидетельствуют в пользу того, что источниками этих вспышек являются пульсары, а не сливающиеся черные дыры или гамма-всплески, как считают другие ученые. В любом случае, как признают астрофизики, точный ответ на данный вопрос мы получим только тогда, когда будут локализованы источники хотя бы для нескольких FRB-вспышек, на что требуется большое количество времени.

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