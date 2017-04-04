Новосибирские биологи создают не имеющие аналогов органические инсектициды

НОВОСИБИРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Комплексное средство для борьбы с вредителями растений, не имеющее мировых аналогов, создают специалисты Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ). Инсектицид включает в себя бактерии, вызывающие болезни насекомых, и вторичные метаболиты растений, которые ослабляют защитные системы вредителей, сообщила ТАСС руководитель проекта, ведущий научный сотрудник лаборатории биологической защиты и биотехнологии НГАУ Екатерина Гризанова.

По ее словам, органический инсектицид может стать прототипом биологических препаратов следующего поколения.

«Комплекс создается на основе энтомопатогенных бактерий, которые вызывают болезни у насекомых, и вторичных метаболитов растений — низкомолекулярных органических веществ, которые не участвуют в росте, развитии или репродукции. Разработка не имеет прямых отечественных и зарубежных аналогов. По сравнению с биопрепаратами только на основе бактерий этот инсектицид будет более эффективно работать — метаболиты растений ослабляют защитные системы насекомых», — рассказала Екатерина Гризанова.

По словам Гризановой, вторичные метаболиты активно применяются в фармацевтике, в парфюмерии в качестве ароматизаторов, в промышленности — в качестве красителей. Сочетание бактерий и растительных метаболитов безопасно для человека и окружающей среды. «Применение комплексного биоинсектицида снизит скорость формирования устойчивости насекомых к препаратам, что позволит уменьшить их дозы и число обработок растений, а это приведет к снижению конечной себестоимости сельхозпродукции», — отметила руководитель проекта.

Проект поддержан грантом Фонда содействия инновациям.