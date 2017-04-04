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11:34 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск возвращается сильный ветер

Порывы будут достигать 20 м/с.

Завтра, 5 апреля, в Красноярск вернется ветреная погода: порывы будут достигать 20 м/с, сообщили в Среднесибирском УГМС.

Сильный западный ветер начнет дуть ранним утром и стихнет только к вечеру. Вместе с ветром в город придет небольшое похолодание: если сегодня днем синоптики прогнозируют около +5°, то завтра температура воздуха будет держаться в районе +2, +4°.

Утром и днем в Красноярске пройдет небольшой снег, возможно, с дождем. Отметим, что осадки и ветреная погода будут наблюдаться в Красноярске до конца недели.

Напомним, в минувший уик-энд сильный ветер в Красноярске повалил 21 дерево и 47 дорожных знаков.

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