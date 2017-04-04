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11:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Библиотеку в Иркутске назвали в честь Евгения Евтушенко

Соответствующие документы уже подписаны.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Имя Евгения Евтушенко присвоено иркутской библиотеке № 20. Об этом сообщил мэр областного центр Дмитрий Бердников. Он отметил, что соответствующие документы подписаны.

С этим предложением глава города выступил 2 апреля, когда стало известно о смерти поэта. Решение было поддержано комиссией по городской топонимике и увековечению известных в городе Иркутске людей. В кратчайшие в администрации подготовили необходимые документы.

Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 году на станции Зима в Иркутской области. Его первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В этом же году в возрасте 20 лет Евтушенко стал самым молодым членом Союза писателей СССР, минуя ступень кандидата в члены СП. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Евгений Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. Он скончался на 85-году жизни 1 апреля 2017 года.

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