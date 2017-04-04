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16:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске ищут волонтеров для помощи в проведении «Парасибириады — 2017»

Иркутяне могут помочь в проведении «Парасибириады — 2017».

В Иркутске ищут волонтеров для помощи в проведении спортивных игр Сибири среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада — 2017», которые пройдут с 20 по 24 июня. Как 4 апреля сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, набор волонтеров проводит Иркутский региональный волонтерский центр до 1 мая. Одним из основных требований является наличие добровольческого опыта. Более подробную информацию можно узнать в группе волонтеров в социальное сети «ВКонтакте»: vk.com/irkutskievolontery.

«Волонтеры будут закреплены за каждой командой, участвующей в “Парасибириаде”. Они будут встречать и сопровождать гостей, а также помогать непосредственно при проведении соревнований. Ближе к проведению “Парасибириады” для волонтеров будет проведен инструктаж по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья», — отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Напомним, игры «Парасибириада — 2017» проводит министерство спорта Иркутской совместно с общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» и Иркутской областной организацией ООО «Всероссийское общество инвалидов». Ожидается, что в турнире примут участие 12 команд из 12 сибирских регионов, всего более 100 человек. В программу «Парасибириады — 2017» включено шесть видов спорта: легкая атлетика, дартс, пауэрлифтинг, настольный теннис, сидячий волейбол, шашки.

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