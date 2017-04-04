В Иркутске ищут волонтеров для помощи в проведении «Парасибириады — 2017»
Иркутяне могут помочь в проведении «Парасибириады — 2017».
Иркутяне могут помочь в проведении «Парасибириады — 2017».
В Иркутске ищут волонтеров для помощи в проведении спортивных игр Сибири среди людей с поражением
«Волонтеры будут закреплены за каждой командой, участвующей в “Парасибириаде”. Они будут встречать и сопровождать гостей, а также помогать непосредственно при проведении соревнований. Ближе к проведению “Парасибириады” для волонтеров будет проведен инструктаж по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья», — отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.
Напомним, игры «Парасибириада — 2017» проводит министерство спорта Иркутской совместно с общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» и Иркутской областной организацией ООО «Всероссийское общество инвалидов». Ожидается, что в турнире примут участие 12 команд из 12 сибирских регионов, всего более 100 человек. В программу «Парасибириады — 2017» включено шесть видов спорта: легкая атлетика, дартс, пауэрлифтинг, настольный теннис, сидячий волейбол, шашки.