Ройзман назвал оптимальное наказание для «ловца покемонов»

«Все выглядят не очень красиво, и чем быстрее это дело закончится, тем лучше для всех», — сказал Ройзман, подчеркнув, что оптимальном разрешением конфликта было бы серьезное общественное порицание и курс лекций по основам этики для Соколовского.

«Еще, как условие, получить высшее образование, отработать на благоустройство города или в приютах», — заключил Ройзман. После допроса в суде он призвал Соколовского еще раз публично извиниться перед верующими.

Летом 2016 года Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови и затем выложил в своём блоге видео, содержащее нелицеприятные отзывы о верующих. Это заинтересовало правоохранителей, и после экспертизы в отношении блогера было возбуждено уголовное дело.

Всего экспертиза признала противозаконными девять роликов, опубликованных в период с мая 2013 по сентябрь 2016 года. В них эксперты усмотрели признаки возбуждения вражды и ненависти и унижения достоинства группы лиц. 3 сентября Соколовский был задержан, он находится под домашним арестом.

Дело вызвало широкий общественный резонанс и породило волну дискуссий на форумах, в социальных сетях, а также в СМИ. Мнения граждан по этому делу разделились: одни считают Соколовского узником совести, другие — правонарушителем.