20 жителей Ростовской области удостоены звания «Лучший работник культуры»
Василий Голубев распорядился присвоить звание «Лучший работник культуры Ростовской области» 20 жителям региона.
Василий Голубев распорядился присвоить звание «Лучший работник культуры Ростовской области» 20 жителям региона.
Среди них работники районных Домов культуры, преподаватели, руководители творческих коллективов. Все они получат дипломы и нагрудные знаки. Добавим, почетное звание присваивают за достижение высоких результатов и развитие отрасли.