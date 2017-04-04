В Казани временно закрывается движение автотранспорта по ул. Лукина
Закрытие связано с проведением работ по прокладке водопровода.
Закрытие связано с проведением работ по прокладке водопровода.
(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). С 4 по 26 апреля в Казани частично закрывается для движения автотранспорта ул. Лукина, на участке от ул. Академика Павлова до дома № 48 г по ул. Лукина (в направлении движения автотранспорта в сторону ул. Пржевальского).
Закрытие связано с проведением работ по прокладке водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Исполнительный комитет просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.
Схема организации движения.