Аксенов: Крым готов предоставить санатории для реабилитации пострадавших из-за теракта в Санкт-Петербурге

«Вчера провел телефонный разговор с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко. Еще раз выразил самые глубокие и искренние соболезнования от имени всех крымчан. Боль и скорбь Санкт-Петербурга — это наша боль и скорбь. Сейчас очень важна конкретная помощь людям, которые стали жертвами террористической атаки. Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших. Мною дано соответствующее поручение заместителю председателя Совета министров Республики Крым, курирующему социальный блок, детально проработать эти вопросы», — написал Сергей Аксенов.

Кроме того, глава РК подчеркнул, что в Крыму усилены меры безопасности, повышен уровень антитеррористической защищенности ключевых инфраструктурных и социальных объектов.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел взрыв. Еще один, на «Площади Восстания», удалось предотвратить. СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.