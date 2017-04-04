Аксенов: Крым готов предоставить санатории для реабилитации пострадавших из-за теракта в Санкт-Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости (Крым). Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших в результате теракта в метро
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости (Крым). Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших в результате теракта в метро
«Вчера провел телефонный разговор с губернатором
Кроме того, глава РК подчеркнул, что в Крыму усилены меры безопасности, повышен уровень антитеррористической защищенности ключевых инфраструктурных и социальных объектов.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел взрыв. Еще один, на «Площади Восстания», удалось предотвратить. СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.