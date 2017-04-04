Месячник чистоты стартовал в Волгоградской области

Акция «Чистая область-2017» стартовала 3 апреля в волгоградском регионе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, мероприятие продлится до 3 мая и пройдет во всех муниципальных районах. «В городах и сельских поселениях пройдут субботники, будут приводиться в порядок лесные массивы, территории вдоль автотрасс и железнодорожных путей. Комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области поручено провести рейды и выявить несанкционированные свалки и места незаконного размещения отходов на особо охраняемых природных территориях и лесных участках», — добавили в ведомстве.

Напомним, что за сброс мусора на почву нарушителям грозит штраф от 2 000 до 250 000 рублей и возмещение ущерба, нанесенного природе.