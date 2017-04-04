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11:48 (мск), источник: Вести - Калининград

На Куршской косе за неделю задержали 13 нарушителей

Куршская коса пользуется заслуженной любовью калининградцев. Однако следует помнить: эта территория — особо охраняемая, и в отличие от многих других мест на побережье, нанесение ущерба природе, нарушение правил поведения, даже и без злого умысла, чревато денежным штрафом.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, первые тёплые весенние выходные принесли богатый «урожай» нарушений в области природоохранного законодательства. Государственной инспекцией в области охраны окружающей среды в результате проведенных рейдов по территории национального парка за период с 27 марта по 2 апреля 2017 года возбуждено 13 административных дел, из которых более всего (семь) за пребывание в заповедной зоне физических лиц, не являющихся работниками национального парка, без разрешения дирекции. Также зафиксировано три туристической стоянки с разведением костров за пределами специально предусмотренных для этого мест, составлено два протокола об административном правонарушении за движение и стоянку механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием национального парка, вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, и один — за выгул собаки без поводка.

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