Калининградцы вызвали полицию из-за забытого туристом чемодана
В чемодане были личные вещи постояльца одной из гостиниц.
В чемодане были личные вещи постояльца одной из гостиниц.
Жители областного центра вызвали полицию, обнаружив на Ленинском проспекте подозрительный предмет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в
В 9:24 в полицию поступило сообщение об обнаружении у гостиницы «Калининград» подозрительного предмета. «Провели все необходимые мероприятия, оказалось, это чемодан с личными вещами постояльца одной из гостиниц. Помогли ему граждане бдительные вернуть забытые вещи», — отметили в