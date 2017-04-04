Калининградцы вызвали полицию из-за забытого туристом чемодана

Жители областного центра вызвали полицию, обнаружив на Ленинском проспекте подозрительный предмет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 9:24 в полицию поступило сообщение об обнаружении у гостиницы «Калининград» подозрительного предмета. «Провели все необходимые мероприятия, оказалось, это чемодан с личными вещами постояльца одной из гостиниц. Помогли ему граждане бдительные вернуть забытые вещи», — отметили в пресс-службе.