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11:48 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградцы вызвали полицию из-за забытого туристом чемодана

В чемодане были личные вещи постояльца одной из гостиниц.

Жители областного центра вызвали полицию, обнаружив на Ленинском проспекте подозрительный предмет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 9:24 в полицию поступило сообщение об обнаружении у гостиницы «Калининград» подозрительного предмета. «Провели все необходимые мероприятия, оказалось, это чемодан с личными вещами постояльца одной из гостиниц. Помогли ему граждане бдительные вернуть забытые вещи», — отметили в пресс-службе.

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