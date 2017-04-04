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12:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Невролог и лор бесплатно проконсультируют воронежских детей

Акция «День здорового ребенка» пройдет 7 апреля.

Педиатр, невролог и оториноларинголог бесплатно проконсультируют воронежских детей в пятницу, 7 апреля. Акция «День здорового ребенка» пройдет на базе многопрофильного медицинского центра «Центр современной педиатрии» (улица Фридриха Энгельса, 5а) с 9:00 до 14:00, сообщила пресс-служба мэрии.

Акция пройдет в рамках реализации городского межведомственного проекта «Будь здоров!» и празднования Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля. Для участия в акции нужна предварительная запись по телефону: 212 00 03.

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