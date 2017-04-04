Судебные приставы Самарской области проведут акцию «В отпуск — без долгов!»

Работники регионального ведомства проведут акцию «В отпуск — без долгов», ориентированную на погашение должниками задолженностей по различным категориям исполнительных производств и на уменьшение должников, ограниченных в праве выезда за пределы Российской Федерации в период майских праздников и летних отпусков, а также популяризации сервиса «Банк данных исполнительных производств».

В рамках акции судебными приставами будут проведены рейды по должникам различных категорий исполнительных производств с целью исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, а также организовано информирование граждан, собирающихся провести отпуск за пределами Российской Федерации о возможных ограничениях в случае наличия долгов по исполнительным производствам.

Акция «В отпуск — без долгов!» в первом полугодии 2017 года пройдет до 30 июня.