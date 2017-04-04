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12:06 (мск), источник: ТАСС

Усиление ветра до 27 м/с прогнозируют синоптики в Западной Сибири

В пяти регионах прогнозируются снег и мокрый снег, гололед и низкие температуры.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Синоптики предупредили жителей Алтайского края и Кемеровской области об опасном усилении ветра до 27 метров в секунду. В трех соседних регионах изменение погоды оценивается как неблагоприятное, сообщил ТАСС главный метеоролог Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Ренад Ягудин.

«Циклоническая волна проходит нашу территорию. Сегодня синоптики дали штормовое предупреждение по Алтаю и Кемеровской области, где погодные явления могут приобрести опасный характер. Усиление ветра там возможно до 25−27 метров в секунду», — сказал он.

В соседних Новосибирской, Томской областях и республике Алтай ожидается ветер не сильнее 22−23 метров в секунду. Такое явление синоптики относят к неопасным, но неблагоприятным, уточнил Ягудин.

Во всех пяти регионах прогнозируются снег и мокрый снег, гололед и низкие температуры. Такая погода продержится с вечера 4-го до 5-го апреля, затем ветер начнет постепенно ослабевать.

31 марта штормовой ветер в Новосибирской области привел к многочисленным обрывам линий электропередачи и срыву кровель, в том числе были повреждены крыши школы и детского сада.

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