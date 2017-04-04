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12:59 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградским дорогам поставлена удовлетворительная оценка

Сегодня в Волгограде открылась 14-я ежегодная конференция по современным технологиям ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Источник: РИАЦ

Организатор — Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР). В конференции принимают участие дорожники, ученые, управленцы из 31 региона страны — более двух сотен человек.

«Конечно же, Волгоград далеко не случайно избран местом проведения столь масштабной конференции, — прокомментировал руководитель РАДОРа Игорь Старыгин. — В регионе сегодня многое делается в сфере дорожного строительства и содержания дорожного хозяйства. Особенно при подготовке к Чемпионату мира-2018. Нам будет любопытно ознакомиться с опытом волгоградцев».

Конференция пройдет в течение двух дней. Сегодняшний день станет теоретическим, прозвучат доклады и сообщения с мест. Участники проведут дискуссии по самым животрепещущим проблемам в сфере дорожного строительства и содержания дорог. Завтра планируется выезд непосредственно на точки строительства и ремонта дорог, чтобы воочию ознакомиться с волгоградским опытом реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Волгоградская область вошла в число 34 регионов, охваченных пилотным федеральным проектом «Безопасные и качественные дороги», — отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов. — В последние годы регион заметно продвинулся в деле решения дорожных проблем. Несколько лет назад я проезжал по волгоградским дорогам, и впечатление осталось самое удручающее. Вчера, сразу после прилета, я вновь проехал по некоторым федеральным трассам и поставил оценку «удовлетворительно».

В текущем году на реализацию приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории области выделяется более 2,4 млрд рублей. Причем, половина этих средств направляется из федерального бюджета. Во исполнение задачи, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, сформирована региональная программа мероприятий, в основе которой — усиление работы по обеспечению безопасности людей на дорогах Волгоградской области.

На территории области насчитывается 1619 км автомобильных дорог. Из них 385 км — федерального значения. В задачи федерального проекта входит увеличение доли дорог, отвечающих современным требованиям к их содержанию. В настоящее время в области таким требованиям отвечает всего лишь 36,3% всех дорог. Программа предусматривает увеличение нормативных дорог на 200 км, что существенно увеличит нынешний процент.

В 2016 году на территории области зафиксирована 81 точка концентрации ДТП. К 2018 году дорожники рассчитывают уменьшить количество подобных точек концентрации вполовину.

В рамках проекта намечено также увеличить освещенность трасс, модернизировать светофорное хозяйство и пешеходные переходы, оборудовать остановки общественного транспорта, добавить видеокамер на улицы.

«Считаю, что конференция будет иметь исключительно важное значение для Волгоградской области, — заявил региональный координатор проекта, заместитель губернатора Евгений Харичкин. — Мы обязательно постараемся использовать всё лучшее, что наработано в регионах страны».

Никто не будет отрицать сегодня, что в области, при увеличивающейся федеральной поддержке, появились наконец хорошие дороги, а ведь еще три года назад в это мало кто мог поверить. Наведение порядка и реализация инфраструктурных проектов в дорожно-транспортной сфере — одно из ключевых направлений долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, реализация которой началась в 2014 году. С тех пор работа по совершенствованию дорожной сети в регионе идет только нарастающими темпами.

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