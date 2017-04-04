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12:22 (мск), источник: Volga News

За месяц в регионе подорожали хлеб, молоко и картофель

За март в Самарской области повышение розничных цен на потребительском рынке отмечалось на хлеб, молоко, сметану, масло сливочное, картофель, лук и свежие томаты.

Такие данные по итогам собственного мониторинга на 1 апреля опубликовало министерство экономического развития, инвестиций и торговли региона.

Сильнее всего подорожали картофель (на 14%), репчатый лук (11%) и морковь (4%). Хлеб и молоко в среднем подорожали на 1−1,5%.

Розничные цены на сахар, яйцо куриное, крупу гречневую и свежие огурцы весь месяц снижались. Также подешевели мясо кур, масло подсолнечное, рис и капуста.

В целом потребительские цены в губернии за месяц выросли на 0,2%. Рост с начала года составил 0,6%. в том числе цены на продовольственные товары за март выросли на 0,3%, а с начала 2017 г. — на 1,05%.

«Существенное влияние на динамику цен на продукты питания оказывает фактор сезонности, при этом на потребительском рынке Самарской области продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан», — отмечает региональный минэкономразвития.

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