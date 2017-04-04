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12:07 (мск), источник: Kapital.kz

В метро Алматы усилены меры безопасности

Меры безопасности в алматинском метрополитене усилены после взрыва в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года, об этом сообщили в пресс-службе КГП «Метрополитен», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Kapital.kz

«Как только стали поступать тревожные новости по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге, транспортная служба безопасности в алматинском метрополитене усилила свой режим работы. Хочу отметить, что в обычном режиме досмотровой контроль охватывает 90% пассажиров, со вчерашнего дня проверяются все без исключения. Все пассажиры с багажом, ручной кладью просим пройти через арки металлоискателей, рентгентелевизионные установки, дополнительно применяем портативные детекторы или ручные металлоискатели», — отметила глава пресс-службы КГП «Метрополитен» Ажар Хабиева.

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Также она отметила, что практически на всех станциях метро в Алматы работают кинологи. «Вдвое увеличилось количество обходов наших спасателей, аварийная спасательная служба при метрополитене (выросла вдвое — Ред.). Данные меры будут сохраняться до особых распоряжений. В связи с этим просим всех пассажиров наших гостей города и алматинцев отнестись к этому с пониманием и набраться терпения», — сообщила Ажар Хабиева.

На вопрос корреспондента Kapital.kz: «Какие-то подозрительные лица уже были задержаны?». В КГП «Метрополитен» сообщили: «Нет, пока нет. С января 2017 года нашей службой транспортной безопасности было выявлено около 7 предметов запрещенных к провозу, в основном это складные ножи. На данный момент личный состав службы транспортной безопасности алматинского метрополитене насчитывает 113 человек. При обнаружении каких-то подозрительных предметов у пассажиров метро служба транспортной безопасности метрополитена направляет таких пассажиров в ДВД», — отметили в метрополитене Алматы.

В метрополитене обозначили, какие предметы нельзя провозить в метро. «Это колющие, режущие предметы, электрошокеры, холодное оружие, огнестрельное оружие, химические вещества. У нас в метро с начала года при досмотре пассажиров были обнаружили пистолет, складные ножи, кастет, патроны. Повторюсь, что все эти предметы нельзя провозить», — сообщила Ажар Хабиева.

Она уточнила, что при возникновении какой-либо опасности машинист поезда может совершить экстренное торможение.

«Машинисты действуют по инструкции. По этой инструкции есть определенные ситуации, когда именно машинист обязан совершить экстренное торможение», — подчеркнула Ажар Хабиева.

В метрополитене уточнили, что на всех станциях метро Алматы ведется видеофиксация «На данный момент в метрополитене работает 29 систем безопасности, в том числе видеофиксации. То есть как только пассажир заходит на станцию метрополитена он находится под видеонаблюдением», — отметили в метрополитене.

Отметим, взрыв в вагоне петербургского метро произошел днем 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Генпрокуратура заявила, что взрыв является терактом. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания». В городе объявлен трехдневный траур. Владимир Путин назвал теракт приоритетной версией произошедшего.

Спецслужбы Кыргызстана заявили, что взрыв в петербургском метро мог совершить уроженец республики, гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики. По словам собеседника агентства, «возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения», пишет РБК. В настоящее время кыргызские спецслужбы контактируют и ведут совместную работу со своими российскими коллегами по поводу случившегося в Санкт-Петербурге.

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