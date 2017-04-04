В метро Алматы усилены меры безопасности

«Как только стали поступать тревожные новости по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге, транспортная служба безопасности в алматинском метрополитене усилила свой режим работы. Хочу отметить, что в обычном режиме досмотровой контроль охватывает 90% пассажиров, со вчерашнего дня проверяются все без исключения. Все пассажиры с багажом, ручной кладью просим пройти через арки металлоискателей, рентгентелевизионные установки, дополнительно применяем портативные детекторы или ручные металлоискатели», — отметила глава пресс-службы КГП «Метрополитен» Ажар Хабиева.

Также она отметила, что практически на всех станциях метро в Алматы работают кинологи. «Вдвое увеличилось количество обходов наших спасателей, аварийная спасательная служба при метрополитене (выросла вдвое — Ред.). Данные меры будут сохраняться до особых распоряжений. В связи с этим просим всех пассажиров наших гостей города и алматинцев отнестись к этому с пониманием и набраться терпения», — сообщила Ажар Хабиева.

На вопрос корреспондента Kapital.kz: «Какие-то подозрительные лица уже были задержаны?». В КГП «Метрополитен» сообщили: «Нет, пока нет. С января 2017 года нашей службой транспортной безопасности было выявлено около 7 предметов запрещенных к провозу, в основном это складные ножи. На данный момент личный состав службы транспортной безопасности алматинского метрополитене насчитывает 113 человек. При обнаружении каких-то подозрительных предметов у пассажиров метро служба транспортной безопасности метрополитена направляет таких пассажиров в ДВД», — отметили в метрополитене Алматы.

В метрополитене обозначили, какие предметы нельзя провозить в метро. «Это колющие, режущие предметы, электрошокеры, холодное оружие, огнестрельное оружие, химические вещества. У нас в метро с начала года при досмотре пассажиров были обнаружили пистолет, складные ножи, кастет, патроны. Повторюсь, что все эти предметы нельзя провозить», — сообщила Ажар Хабиева.

Она уточнила, что при возникновении какой-либо опасности машинист поезда может совершить экстренное торможение.

«Машинисты действуют по инструкции. По этой инструкции есть определенные ситуации, когда именно машинист обязан совершить экстренное торможение», — подчеркнула Ажар Хабиева.

В метрополитене уточнили, что на всех станциях метро Алматы ведется видеофиксация «На данный момент в метрополитене работает 29 систем безопасности, в том числе видеофиксации. То есть как только пассажир заходит на станцию метрополитена он находится под видеонаблюдением», — отметили в метрополитене.

Отметим, взрыв в вагоне петербургского метро произошел днем 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Генпрокуратура заявила, что взрыв является терактом. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания». В городе объявлен трехдневный траур. Владимир Путин назвал теракт приоритетной версией произошедшего.