В метро Алматы усилены меры безопасности
Меры безопасности в алматинском метрополитене усилены после взрыва в метро
Меры безопасности в алматинском метрополитене усилены после взрыва в метро
«Как только стали поступать тревожные новости по факту взрыва в метро в
Также она отметила, что практически на всех станциях метро в Алматы работают кинологи. «Вдвое увеличилось количество обходов наших спасателей, аварийная спасательная служба при метрополитене (выросла вдвое — Ред.). Данные меры будут сохраняться до особых распоряжений. В связи с этим просим всех пассажиров наших гостей города и алматинцев отнестись к этому с пониманием и набраться терпения», — сообщила Ажар Хабиева.
На вопрос корреспондента Kapital.kz: «Какие-то подозрительные лица уже были задержаны?». В КГП «Метрополитен» сообщили: «Нет, пока нет. С января 2017 года нашей службой транспортной безопасности было выявлено около 7 предметов запрещенных к провозу, в основном это складные ножи. На данный момент личный состав службы транспортной безопасности алматинского метрополитене насчитывает 113 человек. При обнаружении
В метрополитене обозначили, какие предметы нельзя провозить в метро. «Это колющие, режущие предметы, электрошокеры, холодное оружие, огнестрельное оружие, химические вещества. У нас в метро с начала года при досмотре пассажиров были обнаружили пистолет, складные ножи, кастет, патроны. Повторюсь, что все эти предметы нельзя провозить», — сообщила Ажар Хабиева.
Она уточнила, что при возникновении
«Машинисты действуют по инструкции. По этой инструкции есть определенные ситуации, когда именно машинист обязан совершить экстренное торможение», — подчеркнула Ажар Хабиева.
В метрополитене уточнили, что на всех станциях метро Алматы ведется видеофиксация «На данный момент в метрополитене работает 29 систем безопасности, в том числе видеофиксации. То есть как только пассажир заходит на станцию метрополитена он находится под видеонаблюдением», — отметили в метрополитене.
Отметим, взрыв в вагоне петербургского метро произошел днем 3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Генпрокуратура заявила, что взрыв является терактом. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания». В городе объявлен трехдневный траур. Владимир Путин назвал теракт приоритетной версией произошедшего.
Спецслужбы Кыргызстана заявили, что взрыв в петербургском метро мог совершить уроженец республики, гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики. По словам собеседника агентства, «возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения», пишет РБК. В настоящее время кыргызские спецслужбы контактируют и ведут совместную работу со своими российскими коллегами по поводу случившегося в