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12:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Жители Екатеринбурга пожаловались на красную водопроводную воду, похожую на кровь

Сегодня в одном из домов на Вторчермете в Екатеринбурге из водопроводного крана шла красная вода, похожая на кровь, сообщают пользователи соцсетей. «Кровь или томатный сок?» — недоумевали пользователи.

Жители дома несколько часов наблюдали такую воду, потом ее и вовсе отключили.

Как сообщили в пресс-службе Водоканала, никаких нарушений зафиксировано не было. Потребители могут с претензиями обращаться в свою управляющую компанию.

«Может происходить подмес: то есть в горячую воду попадать холодная, и наоборот. Для того, чтобы понять, что происходит в каждом конкретном доме и каждой конкретной квартире, нужно обращаться в управляющую компанию, настаивать на приглашении сотрудников Водоканала и делать местный отбор проб. А потом смотреть, на каком этапе меняются показатели», — сообщили в пресс-службе.

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