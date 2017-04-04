Жители Екатеринбурга пожаловались на красную водопроводную воду, похожую на кровь

Как сообщили в пресс-службе Водоканала, никаких нарушений зафиксировано не было. Потребители могут с претензиями обращаться в свою управляющую компанию.

«Может происходить подмес: то есть в горячую воду попадать холодная, и наоборот. Для того, чтобы понять, что происходит в каждом конкретном доме и каждой конкретной квартире, нужно обращаться в управляющую компанию, настаивать на приглашении сотрудников Водоканала и делать местный отбор проб. А потом смотреть, на каком этапе меняются показатели», — сообщили в пресс-службе.