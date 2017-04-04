Власти предлагают краснодарцам внести свои предложения по ремонту дорог в городе

Краснодар, 4 апреля, KrasnodarMedia.

Жители Краснодара могут внести свои предложения по ремонту дорог в краевой столице. На четырех встречах в каждом из внутригородских округов краевого центра горожанам расскажут о том, какие работы запланированы в 2017 году по реконструкции, капитальному и текущему ремонту участков улично-дорожной сети, планируемых сроках выполнения работ. На встречах краснодарцы смогут с ним ознакомиться, а также внести предложения по ремонту дорог на 2018 год. Встречи с горожанами, на которые приглашаются все желающие, пройдут 5, 6 и 7 апреля в администрациях внутригородских округов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара. Недавно стало известно, что на ремонт дорог в столице региона будет выделена колоссальная сумма в этом году — около 3,5 млрд рублей. Такое решение губернатора Кубани принял в ходе объезда городских трасс, назвав их «убитыми». В Краснодаре в 2017 году планируется отремонтировать около 80 км дорог на 46 улицах.

«— В число объектов, которые будут отремонтированы в 2017 году, попали и те дороги, по которым регулярно поступают жалобы от автомобилистов, в частности — сильно поврежденный отрезок по ул. Новороссийской — от ул. Северной до ул. им. Шевченко. Поэтому мы надеемся, что горожане с пониманием отнесутся к возможным затруднениям во время проведения дорожных работ, потому что по многим участкам откладывать ремонт дальше нельзя. При этом перед всеми подрядчиками будет поставлена задача — выполнять работы в сроки, с надлежащим качеством, — прокомментировал директор городского департамента строительства Максим Карпенко.

Он также добавил, что перечень участков дорог, на ремонт которых город получит финансирование по федеральной и региональной программам, сформирован. На встречах краснодарцы смогут с ним ознакомиться, а также внести предложения по ремонту дорог на 2018 год.

— В этом году предстоит выполнить большой объем работ. В частности, уже ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчиков по ремонту 42 участков дорог общей протяженностью более 70 км, — сказал Максим Карпенко.

Встречи с горожанами, на которые приглашаются все желающие, пройдут 5, 6 и 7 апреля в администрациях внутригородских округов:

в Западном округе — 5 апреля в 10.00 — актовом зале администрации Западного округа по ул. Калинина, 339;.

в Прикубанском округе — 5 апреля в 17.00 — в актовом зале администрации Прикубанского округа по ул. Атарбекова, 43;.

в Центральном округе — 6 апреля в 15.00 — в малом зале администрации Центрального округа по ул. Ставропольской, 77;.

в Карасунском округе — 7 апреля в 14.00 — в малом зале администрации Карасунского округа по ул. Селезнева, 244, — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Губернатор Кубани недавно в ходе инспекции по дорогам Краснодара, назвал городские автомагистрали «убитыми».

«Каждый день получаю десятки жалоб на краснодарские дороги. Тургенева и Новороссийская — без комментариев. “Убитые” — это мягко сказано», — отметил глава региона. — Сегодня будем решать, какими силами и за какие сроки это устранят. И спрос за это будет строгий. Пока что осматриваем фронт работ.

На днях стало известно, что в Краснодаре в 2017 году планируется отремонтировать около 80 км дорог на 46 улицах. В первую очередь в список включены участки, по которым движется общественный транспорт.