В Ялтинском порту реконструируют 12 причалов

Об этом сообщает пресс-служба Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы».

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также установлено, что сметная стоимость проекта определена достоверно. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой, предполагает обновление причалов в Гурзуфе, в Судаке, Партените, Ливадии, Мисхоре, Симеизе, Алупке, Алуште, в Никитском ботаническом саду в Ялте, у Ласточкиного гнезда и др.

В рамках реконструкции планируют не только отремонтировать причальные сооружения с частичным демонтажем и возведением новых конструкций, но и обустроить наружное освещение территории и установить такое необходимое оборудование как швартовые и отбойные устройства, створные знаки, спасательные посты, леерные ограждения.

Кроме того, при проектировании причалов особое внимание уделят обеспечению безопасного и беспрепятственного передвижения людей с особенностями физического развития. Причалы оборудуют односторонними пандусами шириной 1,2 метра, специальными поручнями, перильными ограждениями по периметру причалов. Также в зонах отправления и прибытия разместят тактильные предупредительные наклейки.

По данным Главгосэкспертизы, к Ялтинскому морскому торговому порту относится более 15 гидротехнических сооружений — пассажирских причалов, расположенных по всему побережью, начиная от Фороса и заканчивая Судаком. Физический износ инфраструктуры порта на сегодня составляет 87%. На реконструкцию гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта Ялты выделены средства в соответствии с Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».