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13:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Росприроднадзор оценит ход строительства яхт-клуба на Гребном канале Нижнего Новгорода

По информации департамента Росприроднадзора по ПФО, проведен осмотр территории водоохранной зоны реки Волга на набережной Гребного канала напротив домов № 356а-380 слободы Печеры.

Установлено, что на данном земельном участке генподрядчиком ООО ГК «ЮТОН» ведутся строительные работы яхт-клуба. Проведена вырубка деревьев и кустарников, порубочные остатки складируются в водоохраной зоне водного объекта. Кроме того, на территории зафиксированы навалы грунта.

По данным фактам усматривается нарушение ст. 65 Водного кодекса РФ. За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность по основаниям ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ («Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности»).

Департаментом Росприроднадзора по ПФО возбуждено административное расследование, по результатам которого будут установлены виновные и принято решение о привлечении к ответственности.

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