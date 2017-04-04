Росприроднадзор оценит ход строительства яхт-клуба на Гребном канале Нижнего Новгорода

Установлено, что на данном земельном участке генподрядчиком ООО ГК «ЮТОН» ведутся строительные работы яхт-клуба. Проведена вырубка деревьев и кустарников, порубочные остатки складируются в водоохраной зоне водного объекта. Кроме того, на территории зафиксированы навалы грунта.

По данным фактам усматривается нарушение ст. 65 Водного кодекса РФ. За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность по основаниям ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ («Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности»).

Департаментом Росприроднадзора по ПФО возбуждено административное расследование, по результатам которого будут установлены виновные и принято решение о привлечении к ответственности.