На Молитовском мосту заменили 55% перильных ограждений

Работы по замене перильного ограждения на Молитовском мосту выполнены примерно на 55%, сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Владимир Рябцев.

По его словам, новые ограждения имеют покрытие, нанесенное в заводских условиях методом горячего оцинкования. Периодической покраски они не требуют, срок эксплуатации — не менее 40 лет.

«На сегодняшний день из 3 км заменено уже 1,7 км, что составляет примерно 55% от общего объема работ, — отметил Владимир Рябцев. — До 20 апреля подрядчик, с которым мы заключили муниципальный контракт, намерен полностью завершить указанные работы».

Он добавил, что в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» предстоит отремонтировать 67 объектов общей площадью около 1,6 млн кв.м.