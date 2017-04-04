На Молитовском мосту заменили 55% перильных ограждений
Перильные ограждения на мосту планируется полностью заменить до 20 апреля.
Перильные ограждения на мосту планируется полностью заменить до 20 апреля.
Работы по замене перильного ограждения на Молитовском мосту выполнены примерно на 55%, сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Владимир Рябцев.
По его словам, новые ограждения имеют покрытие, нанесенное в заводских условиях методом горячего оцинкования. Периодической покраски они не требуют, срок эксплуатации — не менее 40 лет.
«На сегодняшний день из 3 км заменено уже 1,7 км, что составляет примерно 55% от общего объема работ, — отметил Владимир Рябцев. — До 20 апреля подрядчик, с которым мы заключили муниципальный контракт, намерен полностью завершить указанные работы».
Он добавил, что в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» предстоит отремонтировать 67 объектов общей площадью около 1,6 млн кв.м.