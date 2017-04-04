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13:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

На Молитовском мосту заменили 55% перильных ограждений

Перильные ограждения на мосту планируется полностью заменить до 20 апреля.

Работы по замене перильного ограждения на Молитовском мосту выполнены примерно на 55%, сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Владимир Рябцев.

По его словам, новые ограждения имеют покрытие, нанесенное в заводских условиях методом горячего оцинкования. Периодической покраски они не требуют, срок эксплуатации — не менее 40 лет.

«На сегодняшний день из 3 км заменено уже 1,7 км, что составляет примерно 55% от общего объема работ, — отметил Владимир Рябцев. — До 20 апреля подрядчик, с которым мы заключили муниципальный контракт, намерен полностью завершить указанные работы».

Он добавил, что в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» предстоит отремонтировать 67 объектов общей площадью около 1,6 млн кв.м.

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