В Перми усилены меры антитеррористической защиты

Глава Перми Дмитрий Самойлов распорядился усилить меры антитеррористической защищенности после трагических событий, которые произошли 3 апреля в Санкт-Петербурге.



Постановлением предусмотрены мероприятия для подведомственных учреждений, организаций, мест массового пребывания людей по вопросам повышения бдительности персонала, соблюдению пропускного режима, порядку действий при обнаружении подозрительных, бесхозных предметов, устройств и посторонних лиц.



Будут организованы проверки исправности систем оповещения и эвакуации жителей. Особое внимание уделят учреждениям образование, культуры и спорта.



Водителей общественного транспорта перед выездом на линию обяжут осмотреть подвижной состав и убедиться в отсутствии посторонних подозрительных предметов в салоне автобуса. Экипаж проверит наличие первичных средств пожаротушения, медицинской аптечки, исправность средств связи и открытия основных дверей.



Кроме того, управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовали провести осмотры придомовых территорий, чердачных, подвальных и других помещений.



Жителям рекомендуется быть бдительными, а при обнаружении бесхозных вещей, сообщать о находке по телефону срочного реагирования оперативных служб — 112.



Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По последним данным, 14 человек погибли, еще более 40-ка пострадали.



