В главном соборе Калининграда в Вербное воскресенье отслужат литургию

В Вербное воскресенье, 9 апреля, в главном соборе Калининграда состоится праздничное богослужение, сообщает пресс-служба калининградской Епархии.

Божественную литургию совершит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Начало — в 10:00.

«В народе праздник Входа Господня в Иерусалим называется “Вербным воскресением”. Такое название легко объясняется: в Иерусалиме Христа встречали пальмовыми ветвями, но так как у нас пальм нет, то мы приносим в Церковь вербу — одно из первых растений, которое в это время дает цветоносную почку», — говорит сотрудник пресс-службы Епархии, священник Давид Рожин.

Ветви вербы верующие по традиции приносят на Всенощное бдение накануне праздника, в субботу.

«Читаются молитвы на освящение верб, и после они окропляются святой водой. Обычно вербу хранят около икон в течение года, потом ее можно сжечь. Если же негде сжечь, можно принести в церковь, где есть специальные печки», — пояснил священник.