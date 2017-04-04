МИД подготовил рекомендации для белорусских туристов по отдыху в Болгарии

Рекомендации составлены после анализа ситуаций, в которые попадают граждане Беларуси, прибывающие в Болгарию на отдых. Возможно, некоторые из них покажутся очевидными, но обращения в посольство показывают, что даже об элементарных вещах люди помнят не всегда.

Не забывайте документы

Перед отправкой в путешествие обязательно проверьте, все ли документы вы взяли с собой: паспорта, билеты, медицинская страховка, подтверждение бронирования отеля и другие. Особое внимание уделите оформлению медицинской страховки. Ее отсутствие может обернуться крупными расходами в случае непредвиденных обстоятельств. Поэтому при заключении договора медицинского страхования внимательно ознакомьтесь с его условиями, узнайте, какие медицинские услуги вам могут предоставить в Болгарии при наступлении страхового случая и какова процедура их получения и оплаты (в некоторых случаях визит к врачу нужно оплатить самостоятельно, а затем на основании чеков и квитанций потраченные средства возвращаются страховой компанией).

«Если у вас имеются хронические заболевания, обязательно сообщите об этом страховому агенту и заключите договор с расширенным перечнем заболеваний. Такой полис будет стоить несколько дороже, однако в случае необходимости позволит оказать вам оперативную и бесплатную медицинскую помощь. Не экономьте на собственном здоровье», — советуют дипломаты.

Перед отъездом на отдых рекомендуется сделать копии паспортов, билетов, полиса медицинского страхования, свидетельства о рождении ребенка (если вы путешествуете с ним), а также взять фотографии, которые могут пригодиться, например, в случае утраты паспорта. При себе также необходимо иметь адрес и номера телефонов посольства Беларуси в Болгарии, контакты представителя туристической фирмы и страховой компании.

Возьмите с собой аптечку

Перед поездкой сформируйте аптечку первой помощи, которая поможет вам при легких недомоганиях. При наличии хронических заболеваний не забудьте взять с собой необходимые лекарства. И не забывайте, что для детей лучше иметь при себе специальные средства защиты от солнца.

Все медицинское обслуживание в Болгарии платное, но при наличии полиса медицинского страхования оно бесплатное или с последующей компенсацией страховой компанией понесенных расходов. Поэтому внимательно ознакомьтесь с памяткой, прилагаемой к страховому полису. При наступлении страхового случая вам, еще до обращения за медицинской помощью, необходимо обратиться в страховую компанию. Только при информировании страховой компании и координировании ею ваших действий медицинское обслуживание будет предоставлено бесплатно.

«Обратите внимание, что страховые компании не признают страховым случаем получение травм в состоянии алкогольного опьянения или при занятиях экстремальными видами спорта. Важно помнить, что обострение хронических заболеваний также не является страховым случаем, если это специально не оговорено в договоре страхования. В таких случаях покрывать финансовые издержки по лечению и сопутствующие расходы придется самостоятельно», — отмечается в рекомендациях.

Жаркий климат способствует возникновению опасных инфекционных заболеваний, поэтому необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические меры предосторожности. Опасность для здоровья могут представлять некипяченая вода и свежевыжатые соки, овощные и фруктовые салаты, мороженое, кондитерские изделия с фруктовой начинкой, пищевой лед. Настоятельно рекомендуется хорошо мыть фрукты и овощи, употреблять воду, молоко и сок из фабрично закупоренных бутылок.

Если ваш ребенок будет отдыхать в Болгарии в составе организованной группы в детских лагерях, перед поездкой объясните ему, что экономить на покупке еды и напитков нельзя, поскольку в условиях жаркого климата из-за дешевой пищи могут возникнуть различные заболевания.

Выбирая режим отдыха, учитывайте погодные условия и состояние вашего здоровья. Помните, что с 12.00 до 16.00 находиться на пляже не рекомендуется, так как велика вероятность получения солнечных ожогов и теплового удара. При купании соблюдайте правила безопасного поведения на воде. В некоторых местах сильные подводные течения, которые легко могут унести вас в море.

И главное — не оставляйте детей на пляже без присмотра.

Обмен валюты в Болгарии

Денежная единица страны — болгарский лев. Его курс к евро фиксированный и составляет 1.95 лев за 1 евро. «Оплата принимается только в левах, расплачиваться другой валютой нельзя. Обменять валюту можно в пунктах обмена и в банках. Крайне не рекомендуется менять валюту с рук», — отметили в МИД.

Отделения банков в Болгарии открыты в будние дни, как правило, с 08.30 до 17.00. Следует учесть, что в обменных пунктах может быть не очень выгодный курс (в том числе в аэропорту, на железнодорожном или автобусном вокзале), поэтому сначала стоит посоветоваться с гидом, где лучше менять валюту.

Если вы намерены использовать белорусскую банковскую карточку для снятия денег в банкомате, лучше заранее уточнить в банке размер комиссии за эту операцию.

Общественный транспорт в Болгарии

В крупных городах развитая сеть общественного транспорта: ходят автобусы, троллейбусы и трамваи. Можно приобрести билет как на одну поездку (стоимость около 1,60 лева), так и проездной билет на определенное количество дней.

«Такси в Болгарии является относительно дешевым видом транспорта. При этом перед посадкой в машину рекомендуем внимательно ознакомиться с ценами, которые размещены на бортах машины. Ночью и по праздничным дням на услуги такси действует повышенный тариф. На курортах таксисты часто предлагают “договорные цены”, это означает, что можно торговаться», — пояснили в ведомстве.

Трансфер из/в аэропорт лучше заранее заказать в гостинице: это обойдется дешевле, чем оплата услуг такси.

Если вы взяли напрокат автомобиль, внимательно проверьте наличие и правильность оформления всех документов, особенно страховки, чтобы в случае аварии не понести крупных расходов по возмещению ущерба. Не забывайте брать с собой водительское удостоверение, паспорт и документы на аренду автомобиля.

При поездке на автомобиле возьмите с собой карту местности. Запомните номер вашего авто, а выходя из него даже на короткое время, не забывайте закрыть.

«На многорядных трассах лучше держаться ближе к центру дороги. Не следует подвозить незнакомых людей, особенно в непосредственной близости от таможенных и контрольно-пропускных пунктов на границе», — заметили в министерстве.

Проживание в гостинице

По прибытии в отель особое внимание нужно уделить внутренним правилам проживания и правилам пожарной безопасности. Изучите расположение входов и выходов, лифтов и лестниц. Целесообразно всегда иметь при себе визитную карточку гостиницы.

Ключ от номера лучше сдавать на стойке регистрации отеля. В случае утраты или хищения ключа от номера необходимо немедленно поставить в известность администрацию отеля.

Для хранения ценных вещей, денег и документов рекомендуется пользоваться сейфом в номере или на стойке регистрации отеля. Имейте в виду, что за ценные вещи, деньги и документы, оставленные без присмотра в номере или на территории отеля, администрация, как правило, ответственности не несет.

Наличные деньги и документы не стоит держать вместе. Лучше не носить с собой большие суммы. Часть денег желательно отложить отдельно на случай непредвиденных обстоятельств.

Не стоит брать на пляж документы, дорогие аксессуары, большую сумму денег, планшеты и другие ценные вещи.

Что делать в экстремальных ситуациях?

Находясь на отдыхе, следует помнить, что граждане Беларуси должны вести себя достойно, избегать конфликтных ситуаций, быть корректными, доброжелательными и вежливыми, так как по поведению туристов складывается представление о стране.

Необходимо соблюдать законы страны пребывания, общепринятые нормы этики, а также учитывать местные правила и обычаи.

В отпускной период в курортных зонах на улицах и пляжах довольно высокий уровень преступности. Значительная часть преступлений, особенно мелких, совершается цыганским населением. К самым же распространенным относятся угоны автомобилей, кражи из машин, грабежи, воровство ценных вещей из сумок или даже вместе с сумками, мелкое мошенничество. Поэтому, находясь на пляже или прогуливаясь по улицам, будьте осторожны, внимательно следите за сохранностью денег, ценного имущества и документов, не привлекайте к себе излишнего внимания.

В случае утраты или хищения документов и ценных вещей, иных противоправных действий в отношении вас необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию и представителю туристической фирмы. При утрате паспорта нужно связаться с посольством Беларуси в Болгарии и оформить свидетельство на возвращение в Беларусь. Для этого необходимы заявление установленного образца, справка из полиции, две фотографии 40×50 мм, документ о внесении платы, для несовершеннолетних требуется также копия свидетельства о рождении.

В случае задержания или ареста не оказывайте сопротивления, так как это может усугубить положение и спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на применение физической силы.

Не рекомендуется объясняться с представителями правоохранительных органов, а также подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствии переводчика или адвоката, так как такие показания по законодательству ряда стран могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления.

Вы вправе требовать предоставления возможности связаться с посольством Беларуси в Болгарии, почетным консулом Беларуси в Бургасе либо направления им письменного уведомления о факте инцидента.

Посольство или почетный консул могут помочь связаться с родственниками или друзьями задержанного, проконтролировать соблюдение процессуальных норм, в том числе с точки зрения соответствия их местному законодательству и международному праву, найти адвокатов, выяснить все обстоятельств дела.

При дорожно-транспортном происшествии до прибытия полиции передвигать автомобиль нельзя. Об аварии необходимо срочно сообщить представителю турагентства и фирме, где автомобиль был арендован, так как полицейские могут не говорить на русском или английском языках, и у вас не будет возможности объяснить свою версию происшествия.

«При обращении в посольство следует иметь в виду, что его полномочия строго регламентированы законодательством Беларуси, страны пребывания, а также международными соглашениями. А это значит, что дипломаты могут решить далеко не все проблемы, которые возникают у белорусских туристов за границей. Например, если вас не устраивает гостиничный сервис, нет смысла звонить с жалобой в посольство, поскольку в его функции рассмотрение таких вопросов не входит. В данном случае необходимо обращаться к представителю туристической компании», — пояснили в Министерстве иностранных дел.

Контактная информация посольства Беларуси в Болгарии.

Посольство находится в Софии по улице Никола Караджов 3. Телефоны для связи: +35929719528, +35929717131. Факс: +35929733100.

Сайт: www.bulgaria.mfa.gov.by. Связаться с посольством также можно через его официальный аккаунт в социальных сетях Facebook.

Почетное консульство Беларуси в Бургасе располагается на улице Левски 7 (третий этаж). Телефон для связи: +35956800265. Факс: +35956800276.