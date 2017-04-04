Что мы знаем об основании Москвы?

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4 апреля 1147 года составители древних летописей впервые упомянули в своих трудах Москву — город, которому спустя несколько веков предстояло объединить вокруг себя русские земли. Весной 1147-го суздальский князь Юрий Долгорукий после удачного военного похода на Торжок пригласил своих союзников по борьбе с новгородцами «в Москов», где в честь гостей дал торжественный обед. Гости, в свою очередь, поднесли Юрию подарок — дикого барса. Приглашение и последовавшее за ним пиршество, зафиксированные составителем дошедшей до наших дней Ипатьевской летописи, положили начало официальной истории Москвы, точная дата основания которой теряется в веках. Кто и когда основал Москву?

Точного упоминания года и даже века, в котором было основано поселение, до наших дней не дошло. К моменту, когда Юрий Долгорукий пригласил своих союзников в Москов весной 1147 года, там уже стояла княжеская усадьба, а по мнению некоторых исследователей, и большое селение. Ранее часть историков обращала внимание на то, что первые крепости в этом районе должны были появиться еще в раннем железном веке, а первые славяне должны прийти сюда на 10 веков раньше первого летописного упоминания — в конце I века нашей эры. Впрочем, понять, жили ли они именно на территории будущей Москвы или поблизости и было ли связано с ними поселение, в котором устроил свою усадьбу Юрий Долгорукий, —затруднительно.

Поэтому датой основания Москвы решено было считать 1147 год — по упоминанию в летописи, а основателем — самого Долгорукого. Именно в годы его правления (в 1156-м) на месте селения будет заложен город.

Однако даже этот факт не является однозначным — Долгорукий был князем Суздальским и место его было в центре собственного княжества. По одной из версий, основателем города был вовсе не Долгорукий, а его сын, будущий великий князь Андрей Боголюбский, руководивший постройкой первой небольшой деревянной крепости над Москвой-рекой. Память о Кучке В начале XVIII века историк Василий Татищев, автор первого масштабного труда по русской истории, собрал и пересказал сведения из части летописей, которые впоследствии были утрачены. Так до наших дней дошла история боярина Кучки. Согласно летописям, на которые ссылался Татищев, московские земли в начале XII века принадлежали именно ему. Однако Кучка не поладил с князем Юрием Долгоруким, и тот убил боярина, а земли его забрал себе. Согласно одной из летописей, на которые опирался Татищев, жена Кучки была любовницей Долгорукого, и как раз когда боярин задумал забрать ее с собой в Киев, у него и случился конфликт с князем. Произошло это всё в 1146—1147 годах, когда Долгорукий возвращался из похода на Торжок против новгородцев. А значит, союзников весной 1147-го князь приглашал в свои новые владения вскоре после казни боярина. Впрочем, Юрий называл город «Москов», а вот в Ипатьевской летописи еще в 1176 году город будут называть Кучковым — по старому владельцу. Еще дольше, вплоть до XV века, местные будут называть Кучковым полем район между Лубянкой и Сретенскими воротами. Для защиты и торговли

Селение, предположительно доставшееся Долгорукому от Кучки, должно было служить для защиты его земель с севера. Кроме того, оно обладало исключительно выгодным с точки зрения торговли расположением. Хотя и находящееся по тогдашним меркам на окраине, оно стояло на пересечении двух рек — Москвы и Неглинной. Расходящиеся от них речные пути связывали селение одновременно с Балтикой и Черным морем — и это не считая сразу нескольких торговых трактов, сходившихся там. Именно местоположение во многом поможет городу достичь расцвета к XIV веку, а древних московитов заставит раз за разом упорно возвращаться к разоренным родным местам, чтобы вновь восстановить Москву. Древние поселения на территории Москвы Следы древних поселений, существовавших на территории Москвы, в городе можно отыскать и сейчас. В Царицынском парке были обнаружены следы поселения фатьянцев. Представители этой древней культуры жили на территории современной Центральной России еще Основаниев III—II вв. еках до нашей эры. Их захоронения также были обнаружены в районах Давыдково и Тушино, а отдельные артефакты — в Крылатском, Зюзино и Чертаново.

Источник: Агентство «Москва»