В Иркутске усиливают меры безопасности из-за теракта в Санкт-Петербурге

Начальник МУ МВД России «Иркутское» Олег Савин сообщил, что усилена охрана мест массового пребывания людей, особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре — железнодорожным вокзалам, аэропорту, автовокзалу.

По словам Ивана Носкова, на всех предприятиях общественного транспорта проводятся внеплановые инструктажи персонала на тему выявления бесхозных вещей и предотвращения террористических актов. Проводится досмотр посетителей и автотранспорта при прибытии на городские режимные объекты. В ближайшее время планируется начать установку камер видеонаблюдения в салонах муниципального общественного транспорта.