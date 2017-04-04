Волгоградским дачникам напоминают о старте пожароопасного сезона
С апреля по октябрь волгоградцам запрещено разводить костры и сжигать мусор.
С апреля по октябрь волгоградцам запрещено разводить костры и сжигать мусор.
Дачникам напоминают о старте пожароопасного сезона в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф от 1 500 до 5 000 рублей.
Отметим, что в связи с началом пожароопасного сезона в городских лесах проводятся специальные мероприятия, в частности, обновляются минерализованные полосы, которые являются барьерами на пути распространения лесных пожаров, ремонтируются дороги противопожарного назначения. «Патрулирование территорий лесничеств, дежурство по наблюдению за ситуацией с господствующих высот и