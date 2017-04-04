Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
"Оставил портфель и ушел": очевидцы о взрыве в метро Петербурга
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Берлин язвительно отказался сочувствовать трагедии в Петербурге
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
13:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградским дачникам напоминают о старте пожароопасного сезона

С апреля по октябрь волгоградцам запрещено разводить костры и сжигать мусор.

Дачникам напоминают о старте пожароопасного сезона в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы действует в регионе с апреля по октябрь. «Особые требования к пожарной безопасности необходимо соблюдать дачникам вблизи зеленых массивов — вовремя убирать участки от горючих отходов и мусора, не использовать в хозяйстве легковоспламеняющиеся жидкости или вещества и хранить их в закрытых пристройках. О необходимости соблюдать правила пожарной безопасности волгоградцам регулярно напоминают специалисты МУ “Горэколес” в ходе разъяснительных бесед с населением», — добавили в мэрии.

Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф от 1 500 до 5 000 рублей.

Отметим, что в связи с началом пожароопасного сезона в городских лесах проводятся специальные мероприятия, в частности, обновляются минерализованные полосы, которые являются барьерами на пути распространения лесных пожаров, ремонтируются дороги противопожарного назначения. «Патрулирование территорий лесничеств, дежурство по наблюдению за ситуацией с господствующих высот и пожарно-наблюдательных вышек организуется ежедневно, включая выходные и праздничные дни», — добавили в горадминистрации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Армия полезных насекомых. Как осы и клещи могут спасти урожай
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Путин подписал закон о присоединение РФ к Монреальской конвенции
Плющенко будет тренировать олимпийскую чемпионку Сотникову
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Красота в деталях - оформляем подоконник правильно
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь