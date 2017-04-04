Волгоградским дачникам напоминают о старте пожароопасного сезона

Дачникам напоминают о старте пожароопасного сезона в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы действует в регионе с апреля по октябрь. «Особые требования к пожарной безопасности необходимо соблюдать дачникам вблизи зеленых массивов — вовремя убирать участки от горючих отходов и мусора, не использовать в хозяйстве легковоспламеняющиеся жидкости или вещества и хранить их в закрытых пристройках. О необходимости соблюдать правила пожарной безопасности волгоградцам регулярно напоминают специалисты МУ “Горэколес” в ходе разъяснительных бесед с населением», — добавили в мэрии.

Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф от 1 500 до 5 000 рублей.