Массовая зарядка пройдет на площади Театральной в Нижнем Новгороде 7 апреля, сообщают организаторы.

Спортивный флешмоб приурочен к всемирному Дню здоровья. Присоединиться к акции смогут все желающие, начало в 12:30. Цель мероприятия — привлечь внимание людей к здоровому образу жизни. Нижегородцам покажут простой комплекс упражнений, который подойдет для людей любого возраста.

Гостями открытой зарядки станут чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года по легкой атлетике Юлия Сотникова и олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по бадминтону в парном разряде Валерия Сорокина.